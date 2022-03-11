مصادر لـRT: الصدر يرشح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

أفادت مصادر سياسية عراقية بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكرت المصادر لـRT، أن “الصدر اقترح اسم ابن عمه وهو سفير العراق في لندن لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وأضافت أن “هذا الاقتراح طرح خلال اتصاله بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.

من جهته ذكر مكتب الصدر في بيان صحفي، أن “زعيم التيار الصدري أجرى الخميس مجموعة اتصالات هاتفية بكل من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن”.

وجعفر الصدر هو نجل المرجع الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدم في العراق عام 1980.

المصدر: RT

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