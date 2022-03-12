أكبر مصارف ألمانيا يعلن انسحابه من روسيا

أعلن “دويتشه بنك” أكبر مصرف في ألمانيا أنه سينسحب من روسيا، مقتديا بمؤسسات مالية دولية أخرى.

وقال المصرف في بيانه: “نحن في صدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية”.

وأضاف: “في الوقت ذاته، نساعد عملائنا الدوليين من غير الروس على تقليص أعمالهم في روسيا.. لم نعد نطلق أعمالا جديدة في روسيا”.

وأشار إلى أنه “قلل بشكل كبير من انخراطه ووجوده في روسيا منذ عام 2014”.

وتمتلك المجموعة الألمانية أيضا، مركزا تقنيا كبيرا في روسيا يعمل به 1500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات في خدمة بنك الاستثمار الخاص بها.

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