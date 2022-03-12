السليمانيَّة تناقش خيار الذهاب إلى إقليم مستقل

السليمانية: محمد البغدادي

مطلب تحول السليمانيَّة إلى إقليم ما بعد قيادة أربيل لاستفتاء الانفصال عن العراق عام 2017، جاء نتيجة تراكمات وسنوات من الشدِّ والجذب السياسي برغم محاولات الراحل جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني لرأب الصدع وطيّ صفحة الماضي على خلفية اتفاق (دبلن للمصالحة مع الديمقراطي)، وإعادة الأمور إلى نصابها والمضي بالعملية السياسية في الإقليم إلى الأمام.

مشروع تحويل السليمانية إلى إقليم حظي بقبول جماهيري تمدَّد نحو الأقضية والنواحي التابعة لها، بحسب هيئة تحويل السليمانية إلى إقليم، في مؤتمر سابق لها، من خلال جمع تواقيع تؤيد انسلاخ السليمانية عن النظام الفيدرالي، لكن عدة أسباب حالت وقتها دون تنفيذ المشروع أبرزها الانشغال بالحرب على “داعش”.

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