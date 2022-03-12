العبادي يصدر بياناً بعد طرح اسمه في إجتماع “الحنانة”

تصريح

*نُرحب بأي انفراج سياسي، وندعو لمعادلة حكم قوية*

نُرحب بأي انفراج واتفاق بين القوى السياسية لإنهاء الجمود الحالي.

ونؤكد، أنّ واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها، يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم وليس بمن يحكم وحصص الأطراف.

يجب العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم.

واقع الدولة السياسي والإقتصادي والأمني لا يحتمل الإستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم، وعلينا أن لا ننسى حجم الإضطراب الاقتصادي والأمني إقليمياً دولياً، وانعكاساته المباشرة على اقتصادنا وأمننا ومواطنينا.

المرحلة القادمة لن تحتمل الإجتهادات الخاطئة، والبدائية الإدارية، وتضارب السياسات، والإستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة بها.

الدكتور حيدر العبادي

المكتب الإعلامي

12 آذار 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط