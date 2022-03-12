الكاظمي: القوى السياسية تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، أن القوى السياسية والأحزاب تتحمل اليوم مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم ولم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ،ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر الى المساجلات والمزايدات”.

وأضاف: “أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة ونزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية وأعدنا العراق عزيزاً الى المجتمعين الاقليمي والدولي ،وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة ،وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية”.

وشدد الكاظمي: “القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق”.

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