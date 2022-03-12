الكاظمي يودع منصبه.. والقوى الشيعية تتّحد بإيعاز إيراني.. وجعفر الصدر رئيسا للحكومة العراقية المقبلة

بغداد‭ – ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

فجأة‭ ‬غرد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مودعا‭ ‬منصبه‭ ‬بلغة‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاستسلام‭ ‬للتحالفات‭ ‬الجديدة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الشيعية‭.‬

وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬التي‭ ‬فاجأت‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭: ‬أدينا‭ ‬الواجب‭ ‬الذي‭ ‬اُستدعينا‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شعب‭ ‬العراق،‭ ‬وأوصلنا‭ ‬الوطن‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬نزيهة،‭ ‬ووضعنا‭ ‬بصبر‭ ‬أسس‭ ‬تجاوز‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الكبرى‭ ‬رغم‭ ‬العراقيل‭ ‬الداخلية‭ ‬والتحديات‭ ‬الخارجية‭.‬

وحتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬كان‭ ‬الكاظمي‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر,‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإيعاز‭ ‬الإيراني‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬بالتحالف‭ ‬وتشكيل‭ ‬كتلة‭ ‬شيعية‭ ‬واحدة‭ ‬عصف‭ ‬بجميع‭ ‬التفاهمات‭ ‬السابقة‭.‬

وأقر‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬برئاسة‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬ما‭ ‬تداولته‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬جرى‭ ‬بين‭ ‬الصدر‭ ‬والمالكي‭.‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬وائل‭ ‬الركابي‭ ‬إن‭ ‬المكالمة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬زعماء‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ -‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭- ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬السياسي,‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستترك‭ ‬أثرا‭ ‬كبيرا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بداية‭ ‬الانفراج‭ ‬للانسداد‭ ‬السياسي‭.. ‬مؤكدا‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يطرحها‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬يطرحها‭ ‬زعيم‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬إزاء‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬القادمة‭ ‬وضرورة‭ ‬الاتفاق‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وفي‭ ‬تنفيذ‭ ‬المواد‭ ‬الدستورية‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬فإن‭ ‬الصدر‭ ‬هاتف‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المالكي‭ ‬والحلبوسي‭ ‬ومسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬ورئيس‭ ‬كتلة‭ ‬السيادة‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭.‬

وعقب‭ ‬المكالمة‭ ‬بين‭ ‬المالكي‭ ‬والصدر‭ ‬اجتمع‭ ‬قادة‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬المالكي‭ ‬وقرروا‭ ‬بالإجماع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬جعفر‭ ‬الصدر‭ ‬سفير‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وابن‭ ‬عم‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬القادمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭.‬

وتؤكد‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وقوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬سيشكلان‭ ‬الكتلة‭ ‬الشيعية‭ ‬الأكبر‭ ‬التي‭ ‬تختار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬والكابينة‭ ‬الوزارية‭ ‬المقبلة‭.‬