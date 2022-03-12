بارزاني يصدر بيانا بذكرى اتفاقية اذار ويؤكد: مستعدون لحوار شامل

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 11 مارس/ آذار 2022، ان هناك من يريد إنكار حقوق شعب كوردستان وحقوقه الدستورية ، مبدياً استعداد إقليم كوردستان الدائم لعقد حوار شامل وفقاً للدستور لحل المشاكل العالقة كافة.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لاتفاقية الحادي عشر من آذار .

مسرور بارزاني ، قال ” تمر اليوم الذكرى الثانية والخمسون لاتفاقية 11 آذار سنة 1970، حينما أجبرت ثورة الشعب الكوردستاني بقيادة الزعيم الوطني الخالد مصطفى بارزاني، الحكومة العراقية آنذاك على الاعتراف بجزء من حقوق شعب كوردستان ومطالبه”.

مضيفاً ، إن ” اتفاقية 11 آذار لم تكن لتتحقق لولا صمود بواسل البيشمركة وأهالي كوردستان وتضحياتهم في خضم ثورة أيلول المجيدة التي تسطرت فيها كبرى الملاحم والمنجزات التاريخية”. مردفاً ” وقد برهنت الاتفاقية على الرسالة الواضحة التي يجسدها شعب كوردستان والتي تظهر إيمانه الدائم بالمفاوضات والحوار وحل الخلافات سلمياً. ”

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول ” واليوم وفي الوقت الذي نستذكر فيه هذه المناسبة، فإن ثمة من يريد إنكار حقوق شعب كوردستان وحقوقه الدستورية، بيد أننا لن نتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، ومستعدون دائماً لعقد حوار شامل وفقاً للدستور لحل المشاكل العالقة كافة.”

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