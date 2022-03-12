أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده سترد على أي خطوة من موسكو تجاه دول حلف “الناتو”، مشيرا على أن ذلك سيؤدي إلى “حرب عالمية”.
وقال: “سنواصل الوقوف مع شركائنا وإرسال رسالة واضحة: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو”.
وأضاف: “لهذا السبب أرسلت 12 ألف جندي إلى لاتفيا وإستونيا ورومانيا على الحدود مع روسيا”.
وتابع: “إن اتخذت هناك خطوة واحدة على الأقل، فأنا أضمن أننا سنرد، وستكون هناك حرب عالمية ثالثة، لدينا التزام مقدس تجاه ذلك”.
بايدن: سنرد على أي تحرك لروسيا تجاه دول “الناتو”
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده سترد على أي خطوة من موسكو تجاه دول حلف “الناتو”، مشيرا على أن ذلك سيؤدي إلى “حرب عالمية”.