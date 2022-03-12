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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الإعلامية إيفا مقدسي تطلق حملة خاصة لتمكين المرأة تحت هاشتاغ  #ElleMaraaempowerment

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الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي ويحتفل العالم به كل عام لأنه يصادف تاريخ ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 15 ألف امرأة في عام 1908 إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وتم الاعتراف بذلك في العام التالي وخصص بذلك ليكون يوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة.وبهذه المناسبة قامت رئيسة تحرير مجلة المرأة الإعلامية إيفا مقدسي بحملة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتمكين المرأة تحت هاشتاغ   #ElleMaraaempowerment   شارك بها إعلاميات و Bloggers وInfluencers  وسيدات أعمال  ومشاهير وسيدات رائدات بأعمالهن في مختلف المجالات  . وهنأت السيدة الاعلامية ايفا، سيدات العالم في كل مكان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي ، أتوجه لكل نساء العالم بتحية فخر وتقدير، و  كل عام والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة المثالية، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وانتِ الضوء والطريق، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة ، كل يوم وأنت الخير والحب، كل عام وأنت أجمل.ولمشاهدة صور النساء اللواتي شاركن بالحملة يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط:

https://www.instagram.com/reel/Ca5Mdn0AjYP

 

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