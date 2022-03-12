حرمان لاعب دولي أوكراني من المشاركة في الأنشطة الكروية

وبحسب بيان للاتحاد الأوكراني فإن العقوبات تأتي بعد التزام تيموشوك الصمت تجاه الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، واستمراره في نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

– التجريد من الرخصة التدريبية من الاتحاد الأوكراني.

– حرمان تيموشوك من الجوائز والألقاب الفخرية التي حصل عليها.

– التجريد من كل الألقاب التي حصل عليها مع منتخب أوكرانيا.

– حذف اسمه من قائمة اللاعبين الدوليين للمنتخب.

– حرمانه مدى الحياة من أن يشارك في أية أنشطة كروية على أرض بلاده.

يذكر أن تيموشوك، يتولى حالياً مهمة المدرب المساعد في فريقي زينيت والتي بدأها في عام 2017، والتي يستمر فيها حتى وقتنا هذا.

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