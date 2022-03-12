كركوك.. تفاصيل الضربة الجوية التي قضت على “الحمداني”

كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تفاصيل الضربة الجوية العراقية التي أجهزت على القيادي في تنظيم داعش (احمد مرعي صالح عبدالله خليفة الحمداني) في محافظة كركوك.

وقال المصدر إن “الحمداني من سكنة قرية ربيضة العصرية التابعة الى قضاء الدبس – محافظة كركوك وعمل بصفة آمر مفرزة عسكرية ضمن قاطع البو حمدان – ولاية كركوك ضمن ما يسمى ( لواء سلمان الفارسي – فرقة القادسية ) وبعد عمليات التحرير وبالتحديد الشهر العاشر من عام 2017 هرب الى جبل ماما والغرة وبعد أن قامت العصابات الإرهابية إعادة تنظيم صفوفها شغل منصب المسؤول العسكري لقاطع البو حمدان – كركوك – ولاية العراق حتى منتصف سنة 2019 وبعدها شغل منصب نائب المسؤول العسكري لقاطع البوحمدان – كركوك ولاية العراق في سنة 2021 استلم منصب امير قاطع البوحمدان – ولاية العراق”.

ولفت الى “بعد القصف الجوي أمس تم العثور على جثتين لعناصر تنظيم داعش الارهابي احداهن اشلاء متبقية من جراء القصف الجوي وجثة اخرى كاملة”، مضيفا “تم ضبط بالقرب من موقع المذكور سلاح M16 عدد (2) شبه مدمرة و مخازن سلاح M16 (6) ونواظير حرارية وليله عدد (2) مدمرة بالكامل ولم يتم التعرف على هوية العناصر المقتولين في الوقت الحاضر”.

وتابع المصدر، “عند الوصول إلى موقع الضربة الجوية تبين أنها عبارة عن نقطة عسكرية تابعة الى قوات البيشمركة سابقا وان العناصر الإرهابية كانت تستغلها كمضافة شبه مؤقتة لهم وتم ضبط بداخلها بندقية كلاشنكوف عدد (1) متضررة ومخازن بندقية عدد (3) ودروع عدد (3) ورمانات هجومية عدد (5) و بدلات عسكرية عدد (4) وقداحات تفجير عدد (3) بطارية عدد (2) ومواد غذائية (دجاج) وكيبل شحن وأدوات حلاقة قديمة”. وزاد بالقول، “عند الموصول الى موقع الضربة الجوية تم الاشتباك مع أحد عناصر داعش الارهابي الذي كان يعاني من اصابة في منطقة الفخذ في الرجل اليسرى نتيجة القصف الجوي وبعد اشتباك عنيف تمكنت قطعاتنا العسكرية من قتل الارهابي داخل جحره وعند التقرب باتجاه موقع الجثة تبين انه يرتدي حزام ناسف حيث تم تفكيك الحزام الناسف ثم تفجيره من قبل الجهد الهندسي التابع الى مقر فرقتنا تحت السيطرة والمطابقة مع الصورة المتوفرة لدينا تم التعرف عليه وهو الحمداني”.