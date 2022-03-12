ماكرون: أوروبا تخطط لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تخطط لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأوروبية في فرساي، إن حرب أوكرانيا ستحدث اضطرابًا في سلاسل إمداد الغذاء في أوروبا وإفريقيا.

وأكد ماكرون، سعيه لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة للمفاوضات مع أوكرانيا لحل الأزمة، لافتًا إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا منعطف تاريخي خطير.

وأوضح ماكرون، أن أوروبا متحدة في التنديد بالاعتداء الروسي على أوكرانيا، لافتا إلى أنه تم فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وأن هناك خيارات أخرى مطروحة على الطاولة.

وحذر ماكرون من وقوع مجاعة في إفريقيا خلال 12 شهرا بسبب الحرب في أوكرانيا.

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