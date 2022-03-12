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مستشار الرئيس بارزاني من خانقين: لنتكاتف معا ونعمل من أجل الحفاظ على كوردستانية خاقين

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زار الاستاذ علي الفيلي مستشار فخامة الرئيس مسعود بارزاني لشؤون الكورد الفيليين على رأس وفد من رؤوساء العشائر والوجهاء والشخصيات والنخب و المثقفين  الكورد عصر الجمعة ١١ آذار مدينة خانقين.
وفي اجتماع موسع مع أهالي المدينة في قاعة مركز خانقين الثقافي، نقل الاستاذ الفيلي تحيات الرئيس مسعود بارزاني لأهالي خانقين، مشددا ان الزيارة جاءت بأمر مباشر من فخامة الرئيس مسعود بارزاني للاطلاع عن كثب على احوال مواطني خانقين المناضلة التي كانت وماتزال قلعة الصمود و الكوردايتي.
وأشار الفيلي إلى دور جماهير خانقين في حركة النضال القومي وبالأخص في مشروع الاستفتاء، عادا هذا الدور مفخرة للشعب الكوردي، مشيرا الى ان جماهير خانقين صوتت بأكثر من ٩٧٪ لصالح الاستقلال وان اول شهيد لراية كوردستان سقط في خانقين العز والشموخ
وفي جانب آخر من كلمته أكد مستشار فخامة الرئيس بارزاني، ينبغي لجميع جماهير خانقين البطلة رغم إنتماءاتهم و توجهاتهم السياسية والفكرية، التكاتف والعمل المشترك من أجل الحفاظ على كوردستانية خانقين.
ثم فتح المجال لطرح المشاكل والمعوقات والمداخلات للسيدات والسادة الحضور، حيث وجهت انتقادات وطرحت اقتراحات وافكار عديدة لخدمة المدينة وجماهيرها المضحية.
وفي ختام الزيارة تجول الاستاذ الفيلي في مدينة خانقين والتقى عدد من المواطنين الذين حملوه تحياتهم واعتزازهم لفخامة الرئيس مسعود بارزاني.
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