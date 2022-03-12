معرض للتطريز والتراث الفلسطيني في مكتب جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية بمخيم سبينة ..

نظمت جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية بالتعاون مع الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين / جمعية التراث الشعبي / معرضاً للتطريز الفلسطيني بمشاركة كل من ( هاني الركوعي / رنا قنواتي / نعمة حسين خالد ).. وذلك أمس السبت 2022/3/5 بمكتب الجمعية في مخيم السبينة، بحضور الأخ مروان شرقي مسؤول المكتب ود.نجلاء الخضراء الباحثة في التراث الشعبي والأخ رافع الساعدي أمين سر المنتديات والملتقيات والجمعيات في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، والرفاق في حزب البعث العربي الاشتراكي وممثلي فصائل المقاومة في مخيم سبينة وعدد من الشخصيات الثقافية والوطنية وحشد من الأهالي..

وبعد أن رحب الأخ أحمد طعمة عضو مكتب الجمعية بالحضور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ..

ألقت د. نجلاء الخضراء الباحثة في التراث الشعبي كلمة تحدثت فيها عن تاريخ المطرزات والأثواب الفلسطينية وأهميتها عند الشعب الفلسطيني وأكدت على ضرورة الحفاظ على التراث وحمايته لأن فقدانه يعني فقدان الهوية ..

بدوره أكد الأخ رافع الساعدي أمين سر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين في كلمة له على أهمية التراث والتمسك به ودعا كل المؤسسات والمنظمات الفلسطينية وخاصة المنظمات النسوية على نشر التراث الشعبي الفلسطيني من خلال إقامة المعارض والفعاليات مشيرا أن هذا نوع من أنواع المقاومة واسناد لشعبنا الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة ..

وقبل قص الشريط وافتتاح المعرض تم تكريم الأخوة المشاركين ( هاني الركوعي / رنا قنواتي / نعمة حسين خالد ) تقديراً وشكراً على مساهمتهم في الحفاظ على التراث الفلسطيني

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