نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان : مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضات

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»:

مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضات

دمشق/ غزة – «القدس»– محمود أبو عواد –

أكد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن قرار مشاركة الجبهة في اجتماعات المجلس المركزي الذي عقد مؤخرًا في رام الله، تم بتأييد أغلبية ساحقة داخل مؤسسات الحزب، وأنه اتخذ بعد حوار جدلي تفاعلي مثمر.

وقال سليمان في حوار نشر في صحيفة القدس المقدسية وموقعها الإلكتروني «القدس دوت كوم» يوم الخميس (10/3/2022)، إن الجبهة سعت إلى جانب الآخرين للحفاظ على القرارات السياسية للمجلس الوطني في دورته المنعقدة في 2018، وتطوير بعض قراراته التي تضمن بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضيها، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال بشكل مباشر.

ونفى سليمان أن تكون الجبهة الديمقراطية رهنت مشاركتها في المجلس المركزي بصرف مستحقاتها من الصندوق القومي لمنظمة التحرير، مشددًا على أن الجبهة لا تقايض مواقفها مقابل مواقعها في المنظمة أو غيرها.

وأكد القيادي في الديمقراطية على أن علاقتهم بحركتي فتح وحماس وكافة الفصائل جيدة، وأنها لم تتأثر بموقفها من المشاركة من عدمه باجتماعات المجلس المركزي وما صاحبه من جدل.

وتحدث سليمان خلال المقابلة عن مواقف الجبهة الديمقراطية تجاه جملة من القضايا السياسية الفلسطينية وحالة الانقسام والوضع الميداني المتفجر سواء داخل سجون الاحتلال أو خارجها.

وإليكم نص المقابلة:

س: أثار موقف الجبهة الديمقراطية من حضور اجتماعات المجلس المركزي الكثير من المواقف التي هاجمت الجبهة وربما حتى داخليًا كان هناك رفض لهذه المشاركة.. ما الأسباب التي دفعتكم للمشاركة؟، وهل نتائجه لبت طموحاتكم؟ وهل كان هناك موقف موحد من جميع من شاركوا في تجهيز البيان الختامي أم كان هناك تحفظات؟ وما مصير ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي .. هل هو قابل للتطبيق؟

ج: لا بد من التأكيد أولاً، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حزب سياسي مسؤول، يلتزم بالبرنامج الوطني المشترك وما يُشتق منه من سياسيات تعبر عن الإجماع الوطني الذي يعكس المصلحة الوطنية العليا، وعلى هذه القاعدة تمارس الجبهة دورها، بما فيه دورها في المعارضة السياسية المسؤولة، كلما استدعى الأمر ذلك، في صفوف الحركة الجماهيرية بكل أشكالها وأساليب عملها، وكذلك داخل مؤسسات منظمة التحرير ، بدءاً باللجنة التنفيذية، وباقي المؤسسات.

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