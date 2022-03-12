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‏رئيس الجمهورية: نُثمن عالياً المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري

ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح،  الجمعة، المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري.
وقال صالح في تغريدة له على منصة “تويتر” تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): ‏”نُثمن عالياً المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري”.
وأضاف: “واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية والشروع بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للامن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقراره في ظل المتغيرات الدولية”.

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