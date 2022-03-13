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أوكرانيا تحصي عدد القتلى المدنيين من سكان ماريوبول

أوكرانيا تحصي عدد القتلى المدنيين من سكان ماريوبول

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن مقتل 2187 شخصا من سكان ماريوبول منذ بدء الحرب في 24 شباط الماضي.

فيما أعلنت شركة أميركية خاصة أن “صورا التقطتها أقمار صناعية، أمس السبت، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا“.

وأضافت شركة ماكسار تكنولوجيز أن “حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود، كما لحقت أضرار جسيمة بعشرات المباني السكنية العالية”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، إن “ماريوبول تخضع لحصار القوات الروسية، لكنها ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا“.

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما سجلت القوات الروسية تقدما ملحوظا في شرق البلاد وبعض مدنه الجنوبية، على الرغم من أن الكرملين كان أعلن في البداية عند إطلاق العملية العسكرية في 24 شباط أنها ستكون محدودة.

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