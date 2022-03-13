إعدام جماعي لـ 81 ضحية في السعودية

تستنكر منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) قيام السلطة السعودية بإعدام 81 من الضحايا السعوديين و اليمنيين و السوريين من السنة و الشيعة ، بدون محاكمات قانونية ، و حرم هؤلاء الضحايا من الدفاع ، و توكيل محامين ، أمام ما يسمى بمحاكم شرعية لا تتوفر فيها الضمانات القانونية ، و يمنع فيها حضور أولياء المتهمين ، أو وكلائهم ،

و العجيب أن بعضهم أعدم بدون أن يرتكب أي عمل أو أية تهمة أو جنحة ، سوى أنه يحمل فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ً يخالف الحكام السعوديين ، فقط ، لا غير…

وقد وردت أنباء عن تعرضهم للتعذيب الجسدي و النفسي، و تهديد عوائلهم .

و هؤلاء الضحايا هم :

أسامة أحمد محمد الراجحي – يمني الجنسية –

يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان

و/ نواف بن شريف بن سمير العنزي – سعوديي الجنسية –.

هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار – سعودي الجنسية –

محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح – سعودي الجنسية –

صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني – سعودي الجنسية –

حاكم مطري يحيى البطيني

حيدر علي حيدر الشوذاني

و/ إبراهيم أحمد علي بحري – يمنيو الجنسية

حسن بن محمد بن عبدالله الفرج – سعودي الجنسية –

عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني

و/ طارق بن مساعد بن زيد المطيري

و/ خالد بن زويد ابن قحطان العنزي

و/ مروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر

و/ رياض بن أحمد بن علي حربي

و/ بسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد

و/ فايز بن عياد بن داموك الرشيدي

و/ أحمد بن مساعد بن زيد المطيري – جميعهم سعوديو الجنسية

صالح بن إبراهيم بن علي العريني

و/ خالد بن إبراهيم بن علي العريني – سعوديا الجنسية –

فرحان بن عماش بن فدعان الشمري – سعودي الجنسية –

عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري

و/ فؤاد بن يحيى بن محمد حكمي

و/ عبدالعزيز ابن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري – جميعهم سعوديو الجنسية –

علي بن عاطف بن علي آل ليف

و/ حسين بن علي بن مكي آل خليف

و/ جعفر بن محمد ابن صالح الفرج

و/ حسين بن منصور العبدرب النبي

و/ ماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف

و/ محمد بن سعود بن محمد آل جوهر

و/ جمال بن حسن بن علي البناوي

و/ حسن بن سلمان بن أحمد الرضوان

و/ حسين بن أحمد ابن حسين الأجامي

و/ مصطفى بن علي بن محمد الخياط

و/ علي بن عباس بن علي العوامي

و/ أحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت

و/ محمد بن عباس بن سلمان العافي

و/ عقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال

و/ محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل

و/ أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي

و/ حسن بن محمد بن علي آل تحيفة

و/ جعفر بن أحمد بن علي أبوحسون

و/ زيد بن علي بن حسين آل تحيفة

و/ محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم

و/ مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي

و/ علي بن محمد بن عبدالله عفريت

و/ محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري

و/ أمجد بن أحمد بن علي العوامي

و/ أسعد بن مكي بن شبر علي

و/ حسين بن منصور بن علي الجشي

و/ عبدالله بن محمد بن صالح البندر

و/ حسن بن هاشم بن علوي القلاف

و/ عبدالله بن محمد بن علي الزاهر

و/ محمود بن عيسى بن علي القلاف

و/ مرتضى بن محمد بن علي آل موسى

و/ عقيل بن حسن بن علي آل فرج

و/ حسن بن علي بن حسين آل الشيخ

و/ يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف

و/ عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار

و/ موسى بن جعفر بن محمد المبيوق

و/ عبدالله بن جواد بن حسن انصيف – جميعهم سعوديو الجنسية

رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري

و/ فيصل بن محمد بن قراش الدعجاني

و/ عقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل

و/ مازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي

و/ حسام بن صالح بن سمران الجهني

و/ سعيد بن صالح بن سعيد الزهراني

و/ إبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني

و/ محمد بن أحمد بن حسن صهلولي

و/ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي

و/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي

و/ فواز بن عبدالرحمن ابن عيد الحربي

و/ محمد بن فرج بن سليمان العنزي

و/ عيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني – جميعهم سعوديو الجنسية –

حسين محمد علي محمد – سوري الجنسية –

ياسين بن حسين بن علي البراهيم – سعودي الجنسية –

و/ فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي

و/ غانم حسن محمد سعيد

و/ أحمد مهدي محمد الكبوري – يمنيو الجنسية –

وجاء في البيان السعودي أنه “قد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت 9/ 8/ 1443 هـ الموافق 12/ 3/ 2022 م.”.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

الأمين العام

لندن

12 آذار 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط