اختيار مصمم كوردي رئيساً للجنة تحكيم الأزياء بمسابقة ملكة جمال فنلندا

أصبح المصمم الكوردي، عامر حسن، والذي يعمل في مهنة الأزياء، عضواً بارزاً في لجنة التحكيم بمسابقة ملكة الجمال في فنلندا.

عامر حسن، هو كوردي من مدينة عفرين في كوردستان سوريا، وهو مصمم معروف، يعيش حالياً في فنلندا منذ عام 2014، ويحظى بشعبية كبيرة فيها.

وأقيمت مسابقة ملكة جمال فنلندا لعام 2022 في العاصمة هلسنكي، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، وتقام هذه المسابقة منذ عام 1987.

لأول مرة، يشارك في لجنة التحكيم شخص من خارج أوروبا، ينحدر من منطقة الشرق الأوسط.

وقال المصمم الكوردي عامر حسن، خلال استضافته في إحدى نشرات قناة رووداو، إنه توقف عن العمل لفترة بسبب كورونا، وشارك في لجنة التحكيم ضمن مسابقة ملكة جمال فنلندا المقامة في الأسبوع الماضي.

واشار عامر حسن الى أن “الازياء التي ارتدتها الفتيات المشاركات بالمسابقة كانت من تصميمي”.

وكانت جميع الأزياء ضمن آخر مسابقة لملكة الجمال في فنلندا عام 2018، من تصميم عامر حسن.

واعرب المصمم الكوردي عامر حسن، عن رغبته المستقبلية في “فعل ذات الشيء في إقليم كوردستان. لقد تحدثت مع الجهات المعنية، لكن حتى الآن لم أتلق رداً. آمل أن يردوا حتى نتمكن من تقديم شيء مشابه هناك”.

وفي مسابقة ملكة الجمال للعام الحالي، عيّن عامر حسن رئيساً للجنة التحكيم، كما فاز عام 2019 بجائزة أفضل مصمم على مستوى فنلندا.

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