الخارجية العراقية: بغداد ستستضيف جولة محادثات رابعة بين السعودية وإيران

قالت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إن بغداد ستستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران الأربعاء. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، هذا النبأ خلال تصريحات في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا نقلتها وسائل إعلام محلية. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية تلك التصريحات لوكالة رويترز.

وستكون هذه المحادثات رابع جولة تستضيفها بغداد لمسؤولين من البلدين وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب للتعليق.

ويأمل دبلوماسيون أن يكون فتح قنوات مباشرة بين إيران والسعودية مؤشرا على تخفيف التوتر في أنحاء الشرق الأوسط بعد أعوام من الأعمال العدائية التي وضعت المنطقة على شفا الحرب.

وواجهت محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي احتمال الانهيار الجمعة بعد طلب روسي في اللحظات الأخيرة اضطر القوى العالمية لوقف المفاوضات لوقت غير محدد على الرغم من وجود نص مكتمل إلى حد كبير.

ووصل المفاوضون إلى المرحلة النهائية من المناقشات المستمرة منذ 11 شهرا لاستئناف العمل بالاتفاق المبرم عام 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي طالما اعتبره الغرب غطاء لتطوير قنابل ذرية.