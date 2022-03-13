السلطات العراقية مطالبة بالكشف عن مصير نحو مليون مفقود

ترجمة: حامد احمد

أفاد تقرير إخباري بأن السلطات العراقية مقبلة على تحد تستطيع من خلاله تحقيق تقدم سريع، لافتة إلى أنه يتمثل بحل مشكلة مئات الآلاف من المفقودين على مدى أربعة عقود.

وذكر تقرير نشره موقع، أراب نيوز الإخباري، إن “الأحزاب السياسية في العراق وبعد انتخابات تشرين الأول تخوض الان عملية تشكيل حكومة جديدة والتي ستواجه بدورها تحديات ضخمة”.

وأضاف التقرير، الذي ترجمته (المدى)، أن “هناك مجالا واحدا يمكن ان تحقق فيه السلطات المعينة حديثاً تقدماً مهماً وسريعاً”.

وأشار، إلى أن “السلطات بإمكانها أن تنفذ ستراتيجية فعّالة لحل مشكلة مئات الآلاف من عراقيين مفقودين ومغيبين على مدى أربعة عقود من حروب وانتهاكات حقوق انسان وافعال وحشية أخرى”.

ولفت التقرير، إلى أن “مسؤولين حكوميين من العراق وافقوا على بنود رئيسية ستراتيجية بعيدة المدى تخص المفقودين، خلال لقاء نظمته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في آب الماضي في لاهاي بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين”، موضحاً ان “الحكومة الجديدة ستكون في موقف لتنفيذ هذه الستراتيجية حالما تتولى السلطة”.

وأوضح التقرير، أن “مصادر حكومية عراقية تخمن وجود 250 ألف إلى مليون شخص مفقود في العراق”، مشدداً على أن “سلطة القانون ستكون بمواجهة تحد كبير في حال غياب وضع حلول لهذا العدد الضخم من المفقودين”.

وبين، أن “منظمات مجتمع مدني تشكك في مصداقية وحسن نية السلطات، ولهذا فان تحديد مكان المفقودين والتحقيق في قضايا التغييب يضمن بان حقوق الناجين بالعدالة والتعويض هي حقوق مؤمنة والتي سيكون لها بالمقابل تأثير عميق على جهود تحقيق السلم والاستقرار”.

وتابع، أن “مؤسسات عراقية وصناع قرار، وعبر السنوات، اتخذوا خطوات إيجابية من خلال تأسيس مراكز وتشريع قوانين خصوصاً قانون حماية المقابر الجماعية لعام 2006 الذي تم تعديله عام 2015 ليكون باسم قانون شؤون المقابر الجماعية شمل أيضا الأشخاص المفقودين جراء أفعال تنظيم داعش الوحشية”.

ويواصل التقرير، أن “العراق صادق في عام 2010 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص المشمولين بالتغييب القسري”.

وأشار، إلى “تفعيل قوانين أخرى في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتأسيس إجراءات آلية ودعم الناجين”.

وتحدث التقرير، عن قيام “مؤسسات حكومية عراقية بحفر أكثر من 200 قبر جماعي وجمع عينات حمض نووي لأكثر من 12,000 جثة لغرض اثبات هوياتهم وتم الإبلاغ عن فقدان ما لا يقل عن 15,000 شخص”.

وأفاد بـ “وجود حاجة لستراتيجية عراقية بعيدة المدى تتوافق مع القانون الدولي وافضل الممارسات تتضمن على سبيل المثال تنسيق مركزي لعملية الأشخاص المفقودين بسجل مركزي نزيه مع ضمانات حماية المعلومات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بإعطاء معلومات للعثور على أقاربهم”.

وأضاف التقرير، أن “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أصدرت في تموز عام 2018 وثيقة سلطت فيها الضوء على إجراءات ستراتيجية لغرض تنفيذ عملية فعالة للأشخاص المفقودين في العراق”.

ونوه، إلى “تطوير هذه الخيارات من خلال ورشات عمل مع ممثلين من مؤسسات عراقية ومنظمات مجتمع مدني للفترة ما بين 2019 و2020”.

وذكر التقرير، أن “ممثلين عن الحكومة العراقية ناقشوا مشروع مسودة ستراتيجية على مدى خمس سنوات مستندة على خيارات مؤتمر العام الماضي الذي استضافته اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين في لاهاي”.

وأكد، “التوصل خلال المؤتمر المنعقد عام 2021 الى اجماع بشأن 12 توصية التي تشكل أسس ستراتيجية شاملة، تشتمل على خلق آلية مركزية وتبني خطة وطنية وتحسين إدارة المعلومات وحمايتها وضمان إنفاق حكومي للعملية وتعزيز دور وتأثير منظمات المجتمع المدني، ودعم حقوق الناجين خصوصاً النساء منهم وجلب المتورطين للعدالة”.

ويسترسل التقرير، أن “الحكومة القادمة لها فرصة للمضي قدما بسرعة في هذا المجال”، ونبه إلى أن “كادرا من علماء طب شرعي عراقيين ومنتسبين في مؤسسات معنية يقفون على أهبة الاستعداد لتنفيذ ستراتيجية تمت بلورتها على مدى سنوات”.

ويجد، أن “مئات آلاف من عوائل المفقودين، من مختلف الاطياف والاعراق الدينية، ستساهم وتستفيد من تنفيذ مثل هكذا ستراتيجية، وما يُتطلب في تنفيذها هو الدعم السياسي”.

وبين التقرير، أن “المشاركين وفي المؤتمر الذي عقد في لاهاي اتفقوا على الحاجة لاجتماع عالي المستوى للمؤسسات المعنية في العراق عقب تشكيل حكومة جديدة وذلك لغرض تبني والمضي قدما بستراتيجية وطنية شاملة للمفقودين في البلد”.

وانتهى التقرير، إلى أنه “من المتوقع تحقيق تقدم حقيقي وسريع في معالجة ومواجهة احدى التحديات الضخمة التي تواجه العراق اليوم، مع وجود دعم سياسي”.

• عن موقع أراب نيوز الاخباري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط