خبيرة امريكية بارزة في الشأن الروسي: نحن في وسط حرب عالمية ثالثة

أ.د عبودي جواد حسن

يبدو للكثير من الناس الذين يراقبون الحرب في اوكرانيا ان بوتين لن يستخدم السلاح النووي في هذه الحرب التي

انطلقت شرارتها باكبر حملة عسكرية برية منذ الحرب العالمية الثانية لغزو اوكرانيا. انه فعلا عمل حير العقول بنتائجه وبهذا الخصوص لنستعرض اراء فيونا هيل وهي من ابرع المتخصصين الامريكيين في الشؤون الروسية ومن بين المتخصصن في دراسة حياة واعمال الرئيس الروسي بوتين لعقود وعملت مع ادارات الحزبين الامريكيين الديمقراطي والجمهوري كمتخصصة في الشأن الروسي ولها سمعة في قول الحقيقة مهما كان الامر كسبتها عندما استدعيت كشاهدة في جلسات التحقيق في الكونغرس الامريكي حول الاتهامات الموجهة الى رئيسها حينذاك دونالد ترامب. نستعرض تلك الاراء بخصوص ما يدور في ذهن بوتين بعد واثناء دخول الدبابات الروسية الى اوكرانيا وما هي اهدافه وما هي الدواعي المحفزات.

امضت فيونا هيل العديد من السنوات في دراسة التاريخ ولها ارائها في اتجاهات التاريخ الاوربي وعلاقة اوكرانيا التاريخية بروسيا وخاصة في المرحلة الراهنة وتقول بخصوص هذه الحرب’ اننا فعلا في اواسط حرب عالمية ثالثة سواء ادركنا ذلك ام لم ندركه’.

من المحزن اننا رجعنا نتبع انماط تاريخية قديمة قلنا لن نعود ابدا اليها مهما كان الامر كما تقول. وتقصد بذلك ان الحرب العالمية الثانية هي من نتائج الحرب العالمية الاولى.

وتتضمن تلك الانماط اعمال غربية فشلنا في رؤية كيفية انها كانت تساعد في خلق مخطط حرب يقوم به طغاة . طغاة تعجبهم ميول قوة الحاكم الفرد في تحقيق مكاسب سياسية داخلية بدل العمل الجماعي من اجل امن وامان شعبه.

وفي نفس الوقت تقول هيل لم يكن الوقت متاخر لوقف بوتين والتصدي له وليس هذا الامر من واجب الاوكرانين ولا من واجب الناتو……. انه من واجب عموم الناس في الغرب والشركات كبيرة وصغيرة التعاون بايجاد سبل مهمة حالما يشعرون بالخطر.

وشددت هيل على القول ان اوكرانيا اصبحت في خط المواجهة الاول ليس فقط بين الديمقراطيين والمتسلطين الاوتوقراطيين ولكن في في الكفاح من اجل الابقاء على نظام يستند على القوانين والقواعد الذي تكون فيه الامور التي تسعى اليها الدول لاتنتزع بالقوة وعلى كل بلد في العالم ان ينتبه جيدا الى هذا الافتراض.

واضافت ان هناك الكثير من المخاطر في الانتظار وان بوتين يكثر من الاعمال التي تستند على المشاعر والعواطف ولا تستند على الواقع. ويحتمل ان يستخدم كل انواع الاسلحة المتوفرة لديه بما في ذلك الاسلحة النووية. من المهم عدم الاعتقاد بالاوهام ولكن بالمقابل ان لا نفقد الامل في الخلاص..

وخلصت الخبيرة في الشؤون الروسية الى القول وفي كل مرة يعتقد المرء انه قد لايستخدم بوتين الاسلحة النووية نعم انه سيستخدمها…. تقول هيل… وليس علينا ان نرتهب اونخاف ولكن علينا ان نستعد الى هذه الاحوال ونفهم ماذا يجب ان نعمل للقضاء عليها وتفادي التخريب والدمار .

ترجمة بتصرف عن البليتيكو

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