داعش يعيّن شقيق أبو بكر البغدادي زعيماً للتنظيم

كشف تقرير صحفي عن هوية زعيم تنظيم داعش الجديد، لافتاً إلى أنه شقيق الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي. يأتي ذلك في وقت أفاد خبير أمني بأن تأخّر التنظيم في إعلان زعيمه الجديد سببه خلافات داخلية، داعياً إلى مواجهة “الإرهاب” فكرياً إضافة إلى إدامة الزخم الأمني والاستخباري.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان، بحسب تقرير لرويترز إن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وإنه الشقيق الأكبر للبغدادي، وأكد مسؤول أمني غربي أن “الرجلين شقيقان” لكنه لم يحدد أيهما “الأكبر سنا”.

وأضاف التقرير، أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان داعش عن تعيين زعيم جديد”.

وأشار، إلى أن “الكثير لا يعرف عن البدري، لكنه ينحدر من دوائر قريبة من المتشددين العراقيين الذين يلفهم الغموض والذين ازدادوا صلابة بفعل المعارك وبرزوا عقب سقوط النظام السابق في عام 2003”.

وينقل التقرير، عن أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين القول إن: “البدري متطرف انضم للجماعات المتشددة في 2003، وكان معروفا عنه أنه مرافق شخصي دائم للبغدادي ومستشاره للمسائل الشرعية”.

ولفت التقرير، إلى أن “البدري ظل لفترة طويلة رئيسا لمجلس شورى داعش، وهي جماعة قيادية تتولى مسائل التوجيه الستراتيجي وتقرر من يتولى الخلافة عند مقتل الخليفة أو أسره”.

وأوضح، أن “الزعيم الجديد سيسير على نفس الدرب ويحاول شن هجمات بجميع أنحاء العراق وسوريا وقد تكون لديه رؤيته الخاصة لطريقة تنفيذ هذه الهجمات”.

كما ينقل التقرير، عن أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين القول، إن “البدري انتقل مؤخرا وعبر الحدود من سوريا التي كان يتحصن بها إلى العراق”.

وشدد، على أن “البدري سيرث السيطرة على موارد مالية مهمة، وذلك بحسب تقرير كتبه في كانون الثاني/ديسمبر فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة”.

ونوه التقرير، إلى أن “التقييمات الأخيرة تقدر احتياطيات الجماعة بما بين 25 و50 مليون دولار، إلا أن داعش ينفق أكثر مما تحصل عليه بالاعتماد على الابتزاز والانتهازية والنهب والخطف لطلب الفدى”.

ومضى التقرير، إلى أن “للبدري شقيقين آخرين أحدهما تحتجزه أجهزة الأمن العراقية منذ سنوات، في حين أن مكان وجود الأخ الثاني غير معروف، لكن أغلب الظن أنه متطرف أيضا”.

من جانبه، قال الخبير الأمني سيف رعد، إن “تنظيم داعش شهد نوعاً من الخلافات داخل ما يسمى بمجلس المجاهدين بشأن من سيخلف عبد الله قرداش الزعيم السابق للتنظيم، الذي قتل بغارة أميركية في داخل الأراضي السورية”.

وأضاف رعد، ان “الخلافات هي التي عطلت اختيار زعيم التنظيم، وكانت الرغبة الكبيرة بأن يبقى عراقياً تحقيقاً لأهداف معينة”.

وأشار، إلى أن “اختيار القريشي جاء لإعطاء دعم معنوي إلى أفراد التنظيم، الذي تلقى ضربات كبيرة، حيث أن زعيمه الذي أسسه وهو أبو بكر البغدادي كان يلقب بالقريشي أيضاً”.

ومضى رعد، إلى أن “مواجهة التنظيم ينبغي ألا تقتصر على الجانب العسكري، خصوصاً وان قواتنا قد انتصرت عليه في المعركة البرية وكذلك على الصعيد الاستخباري، لكننا نبحث اليوم عن ضرورة مواجهته على الصعيد الفكري”.

يذكر أن تنظيم داعش قد أعلن عن تعيين أبي الحسن الهاشمي القرشي زعيماً له، بعد أسابيع فحسب من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف البغدادي في 2019، وكان ثاني رجل يحمل لقب “الخليفة” في التنظيم .

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