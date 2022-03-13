رئيس إقليم كوردستان والرئيس التركي يبحثان توسيع مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، سبل تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، انه “في إطار أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم السبت، 12 آذار 2022، مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركي”.

واضاف البيان ان الجانبين بحثا في الاجتماع فرص وسبل تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي.

الأوضاع في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق شكلت محوراً آخر للاجتماع، اتفق فيه الجانبان في الرأي بأهمية توصل القوى والأطراف العراقية إلى تفاهم مشترك والخروج من حالة الركود السياسي وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة بصورة تعكس مكوناته، وفقا للبيان.

وعن علاقات ومشاكل أربيل – بغداد، أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إرادة إقليم كوردستان حل المشاكل نهائياً من خلال الحوار وعلى أساس الدستور.

وناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، الحرب على الإرهاب والمخاطر الأمنية، واتفقا في الرأي بأهمية العمل والسعي متعدد الأطراف والدولي لحفظ الأمن والاستقرار.

يذكر ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التقى مع وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وشهد اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق، والعلاقات بين أربيل بغداد، وعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في أوكرانيا والأوضاع في المنطقة ككل. يشار الى ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، حضر يوم الجمعة، 11 آذار 2022، إلى جانب عدد مشهود من زعماء العالم في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مراسم افتتاح أعمال المنتدى. وألقى كل من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمات لهم في مراسم الافتتاح. وتم تسليط الضوء خلال الكلمات على التحديات والمشاكل التي تواجه العالم، والصراع الروسي الأوكرايني، ودور الدبلوماسية ومساعي الحل وإنهاء المعارك والصدامات، وأهمية حفظ الأمن والاستقرار ومحادثات فيينا. وعلى هامش المنتدى، كان لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لقاء مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر. وبحثا خلال اللقاء آخر تطورات الوضع في أوكرانيا وآثار الحرب وتداعياتها، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع قطر، الأوضاع في أفغانستان والمنطقة بصورة عامة.

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