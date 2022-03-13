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عالية نصيف تدعو رئاسة البرلمان الى تحديد موعد استجواب أمين بغداد بعد أن شارفت الإجراءات الخاصة باستجوابه على الانتهاء

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دعت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد استجواب أمين بغداد بعد أن شارفت الإجراءات الخاصة باستجوابه على الانتهاء .

وقالت في بيان اليوم :” ان جميع إجراءات استجواب امين بغداد وكالةً علاء معن شارفت على الانتهاء وبقي فقط تحديد موعد نهائي من قبل رئاسة مجلس النواب لمثوله تحت قبة البرلمان بشأن المخالفات الإدارية والمالية والقانوية المؤشرة عليه “.

وأوضحت :” ان جلسة الاستجواب هذه تكتسب أهمية بالغة لكونها الأولى في هذه الدورة التشريعية اضافة إلى إطلاع أهالي بغداد والشعب العراقي عموما على حجم المخالفات في عمل هذا الأمين والتي أثرت بشكل كبير على الواقع الخدمي وتسببت في حرمان معظم المناطق من خدمة بلدية تليق بساكنيها “.

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