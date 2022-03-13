كركوك تطالب الكاظمي بزيارة المحافظة وافتتاح مطارها الدولي

طالبت الإدارة المحلية في كركوك، أمس السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتوجه إلى المحافظة وافتتاح مطارها الدولي، مؤكدة إكمال جميع المتطلبات الفنية والهندسية، منوهة إلى أن المشروع يوفر الخدمة لثلاثة ملايين عراقي في المحافظة والمناطق المحيطة بها.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في تصريح لعدد من وسائل الاعلام من بينها (المدى)، ان “مكونات كركوك تطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتوجه الى محافظة كركوك وافتتاح مطارها الدولي”.

وأضاف الجبوري، أن “الجهات المختصة أنجزت كافة متطلبات المطار”، مشدداً على أن “الإدارة المحلية منذ الايام الاولى لتولينا عملنا على الشروع بتنفيذ مطار كركوك الدولي واكمال متطلباته الفنية والهندسية والادارية والامنية بسلسلة اجتماعات وزيارات ولقاءات ومتابعة يومية للإنجاز”.

وأشار، إلى أن “مطلبنا الاول هو تحقيق حلم اهالي كركوك جميعا، واليوم ونحن مقبلون على تظاهرة سلمية لمواطني كركوك بجميع مكوناتهم والتي جاءت كدليل لنجاح الادارة ووعي وتفهم ومساندة مواطني محافظتنا الكرماء نحو هدف مشترك لتشغيل المطار”.

من جانبه، ذكر مراسل (المدى)، أن “الآلاف من مواطني محافظة كركوك، تظاهروا أمس السبت، مطالبين الحكومة والبرلمان بافتتاح المطار بعد إكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية”.

وعلى صعيد متصل، ذكر النائب عن كركوك غريب عسكر، لـ(المدى)، أن “رسالتنا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن الوقت قد حان لتحقيق حلم مواطنينا، افتتاح مطار كركوك منجز لجميع العراقيين”.

ورأى عسكر، انه “ومن الغير المنطق اننا في القرن الواحد والعشرين وعاجزين عن افتتاح مطار يخدم الانسانية، وعليه ان افتتاح المطار بات امرا ملزماً لحكومة رئيس الوزراء الكاظمي”.

وأضاف عسكر، أن “خروج آلاف المواطنين يحمل رسالة واضحة بان مكونات كركوك تطالب بفتح هذا المشروع الذي سوف يخدم أكثر من 3 ملايين مواطن في كركوك وصلاح الدين والمناطق المجاورة”.

وفي وقت سابق قال زياد صالح رئيس اللجنة التنسيقية لمطار كركوك، في حديث لـ(المدى) إن “مطار كركوك الدولي شارف على الانتهاء بكافة المجالات الفنية واللوجستية والإدارية”.

وبين ان “لجانا متعددة من سلطة الطيران المدني وشركة الملاحة والانواء الجوية وغيرها زارت المطار لتحديد الملاحظات النهائية لفتح المطار”.

إلى ذلك، أفاد وزير النقل ناصر الشبلي في تصريحات تابعتها (المدى)، أن “مطار كركوك ليس تابعاً الى وزارة النقل وإنما الى سلطة الطيران المدني العراقي، ونحن في وزارة النقل متعاقدون مع المستثمر منذ فترة طويلة عندما كانت خطوط الطيران تابعة لنا”.

وأكد الشبلي، أن “افتتاح مطار كركوك والعمل فيه متوقف على قرار من سلطة الطيران المدني بعد اتمام المتطلبات”.

وكان النائب عن كركوك أرشد الصالحي قد كشف في شهر أيلول الماضي عن صدور الموافقات الخاصة بتشغيل مطار المحافظة الدولي.

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