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مصدر مطلع: جعفر الصدر لم يرفض تولي منصب رئاسة الوزراء

أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بأن جعفر الصدر لم يرفض “حتى الآن” تولي منصب رئاسة الوزراء.

 وقال المصدر ، إن “الانباء التي تحدثت عن رفض جعفر الصدر تولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة غير صحيحة”.

 وأضاف أن “جعفر الصدر حتى اللحظة لم يصدر او يبلغ اي طرف أو جهة بموقفه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “جعفر الصدر على تواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الموضوع”.

 وأشار المصدر إلى أن “الساعات المقبلة ربما تشهد اعلان موقف رسمي من قبل جعفر الصدر بشان طرح أسمه لرئاسة الوزراء”.

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