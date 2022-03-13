مصدر مقرب من إدارة PYD يكشف عن تعيين PKK مسؤولاً جديداً عن الإعلام في غربي كوردستان وتوجيهاته للادارة

كشف مصدر إعلامي كوردي مقرب من الإدارة الذاتية التي يشرف عليها PYD في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) مساء السبت ، أن حزب العمال الكوردستاني PKK عيّن مؤخراً مسؤولا جديدا عن الإعلام في غربي كوردستان ، وان الحزب الكوردي التركي أصدر تعليمات مشددة بإنهاء الإعلام المعارض وملاحقة وزج كل الإعلاميين المعارضين الذين ينتقدون أداء إدارة PYD في المعتقلات.

وقال المصدر الإعلامي الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته الشخصية ، : إن” ما يسمى الكادرو الجديد الذي عينه PKK للإشراف على الإعلام في غربي كوردستان أبلغ المعنيين في الإدارة أنه يجب أن لايبقى إعلام غير الإعلام الموالي”.

مضيفاً ، أن ” الكادرو أمر بزج كافة الإعلاميين المعارضين الذين ينتقدون أداء الإدارة الذاتية وقواتها والمجموعات التابعة لها في المعتقلات”.

كما أكد المصدر ، أن ” الكادرو أمر أيضا بتشديد الرقابة على الإعلاميين غير الموالين ومتابعة منشوراتهم وكتاباتهم”.

واعتقلت قوات PYD الشهر الماضي ثلاثة إعلاميين كورد مقربين من المجلس الوطني الكوردي المعارض في غربي كوردستان، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

كما باشرت الإدارة الذاتية مطلع الشهر الجاري بمحاكمة أكاديمي كوردي وناشطا آخر على خلفية كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها أداء إدارة PYD .

وكان مصدر كوردي مطلع قد كشف في وقت سابق أن “كوادر PKK يتواجدون في مؤسسات الإدارة الذاتية عبر صفة المستشارين، وكل دائرة لها مستشار من الحزب”.

وأضاف ، أن “هؤلاء المستشارين هم قيادات ومسؤولين في PKK ، وكل شاردة وواردة تمر عبرهم”.

ولفت المصدر ، إلى أن ” الغريب في الأمر أن هؤلاء المستشارين غير مؤهلين علميا لإدارة المنطقة سوى أنهم خضعوا لدورات أيديلوجية وعسكرية في معسكرات الحزب”.

مؤكداً ، أن ” الكلمة الأولى والأخيرة هي للمستشار في أي دائرة من دوائر الإدارة الذاتية، وقد يتعرض رئيس الدائرة أو الموظف إلى التوبيخ والإهانة من قبل المستشار، لأنه كادر في الحزب”.

وأشار المصدر إلى أن “الإدارة الذاتية في غربي كوردستان مجرد واجهة لـ PKK في سوريا ويجني من ورائها ملايين الدولارات شهريا، ولذا لا يمكن فصل الحزب عن الإدارة”.

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