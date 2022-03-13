هاتف الصدر يحرك أماني المالكي في الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء

بغداد/ تميم الحسن

الدوامات في المياه الراكدة التي جرت عقب اتصال الصدر- المالكي ما لبثت حتى تلاشت، بسبب طلب “مريب” من الاخير. وتحدث زعيم التيار الصدري لأول مرة “عبر الهاتف” مع رئيس الوزراء الأسبق بعد قطيعة دامت نحو 15 عاما.

ويأمل المالكي، الذي يحتل ثاني عدد للمقاعد في البرلمان ضمن القوى الشيعية، في الحصول على عدة مكاسب في الحكومة المقبلة منها منصب شخصي له.

ويرى مراقبون سياسيون ان حكومة الاغلبية التي يدعو اليها “الصدر” مازالت قائمة، ولم تتأثر حتى الان بالتطورات الجديدة.

بالمقابل ان أطراف الإطار التنسيقي، تنتظر معاودة “الصدر” رمي حصاة اخرى في بركة الازمة السياسية للـ”رد على طلب المالكي” و “لم شمل الشيعة”.

وكان من المتوقع ان يعقد التيار الصدري مؤتمرا نهار أمس، ردا على التطورات الاخيرة، لكن يبدو ان المؤتمر تأجل لأسباب غير معروفة.

ماذا طلب المالكي؟

معلومات من الكواليس، اشارت لـ(المدى) الى ان “المالكي طلب من زعيم التيار الصدري ان يسند له منصب نائب رئيس الوزراء”.

هذا الطلب الذي أجاب به زعيم ائتلاف دولة القانون، الصدر، جاء بعد اجتماع الإطار التنسيقي أعقب الاتصال الهاتفي بين الطرفين.

وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، قد أجرى الخميس الماضي، اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية.

وقال بيان لمكتبه الخاص ان الصدر “أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر”.

واشار البيان الى ان الاتصالات جرت: “للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن”.

وتوضح المصادر ان “طلب المالكي الاخير عطل التحرك الذي ابداه زعيم التيار الصدري، ومازال التنسيقي ينتظر الرد”.

ويبدو “التنسيقي” يستخدم نفس اسلوب التيار الصدري، حيث وضع حاكم الزاملي نائبا للحلبوسي، وقبله حسن الكعبي.

جعفر الصدر يعود للمنافسة

وتضيف المصادر ان “الإطار التنسيقي اشترط ان يكون المالكي نائبا لجعفر الصدر في حال تم الاتفاق عليه لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة”.

لم يكشف بيان مكتب الصدر عن تفاصيل ما دار مع المالكي، لكن تسريبات افادت بأن الاتصال استمر لمدة 20 دقيقة، طرح خلاله الصدر اسم ابن عمه جعفر الصدر.

وقفز جعفر الصدر الى صورة الاحداث مرة اخرى، بعد اسابيع من التسريبات عن ان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو المرشح الاقرب والوحيد.

ونشر الكاظمي “تغريدة” عقب تلك التطورات، فًسرت وكأنها خطاب التنازل عن طموحه بالحصول على ولاية ثانية.

وقال رئيس الوزراء على “تويتر” “ادينا الواجب الذي استُدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم”.

وبين في التغريدة انه تمكن من اجراء “انتخابات حرة نزيهة”، ووضع “أُسس تجاوز الأزمات الاقتصادية”، كما ساهم في تقارب العراق مع المحيطين الاقليمي والدولي.

وبحسب المعلومات التي وردت الى (المدى) ان زعيم التيار الصدري كان “يرسل بالونات اختبار في ترشيح الكاظمي” لخصومه للوصول في النهاية الى القبول بان عمه.

وجعفر الصدر هو سفير العراق الحالي لدى المملكة المتحدة، وكان قد استقال من البرلمان بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 2010.

حصص وضغوطات

وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعا في منزل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، عقب اتصال “الصدر”.

وبحسب التسريبات فان “التنسيقي” يمكن ان “يوافق بالحصول على 5 وزارات شرط ان تكون من بينها 2 سيادية مقابل 7 للتيار الصدري (12 وزارة للشيعة)، ومنصب للمالكي”.

وكان قد فاجأ زعيم التيار الصدري الجميع بالخطوة الاخيرة، لكن المصادر تشير الى ان جملة من التغييرات والضغوط الدولية والمحلية ساهمت فيما جرى الخميس الماضي.

واعتبر تعرض ضرغام ماجد، الناشط في بابل الى ضربات بالرأس امام منزل نائبة تابعة للتيار الصدري، ادخل على أثرها المستشفى، بانه ضغط من الرأي العام ضد التيار.

وكان الصدر وحلفاؤه في التحالف الثلاثي تعرضوا الى ضغوطات، عقب 3 جولات للمحكمة الاتحادية صبت لصالح خصمه “التنسيقي”.

ولم تخف المصادر وجود “تدخلات خليجية وايرانية وغربية لتقارب الشيعة”، ولمح “التنسيقي” الاسبوع الماضي، الى ان زائرا من العيار الثقيل سيدخل على خط الازمة قريبا.

بالإضافة الى اتهامات لاحقت “الصدر” بانه يسعى الى “تفتيت الشيعة”، وهي اتهامات كشف عنها الاخير قبل شهر في مقطع فيديو.

بالمقابل فان قراءات اخرى فسرت ماجرى، بانه قد يكون توسيعا للتحالف الثلاثي (التيار الصدري، القوى السنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني) الى رباعي.

ويقول عماد باجلان الباحث في الشأن السياسي لـ(المدى): “يبدو ان زعيم التيار الصدري قلب المعادلة ويريد ضم المالكي لوحده دون الإطاريين”.

وكان الصدر قد كشف بشكل واضح في مقطع مصور، الشهر الماضي، عن انه يرحب بالإطار التنسيقي باستثناء المالكي.

ويضيف باجلان: “لو حدث وادخل التيار كل أطراف الإطار التنسيقي هذا يعني نسف مشروع الصدر في تشكيل حكومة اغلبية وتتحول الى توافقية”.

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