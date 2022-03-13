واشنطن تعلن اعتزامها دعم العراق بقدرات دفاع صاروخي

وأضاف سوليفان على شبكة “سي.بي.إس”، أنه لم يُصب أي مواطن أميركي في الهجوم، ولم يُستهدف أي منشآت تابعة للولايات المتحدة، لكن واشنطن ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها.

وتابع: “نتشاور مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، جزئياً لمساعدتهم في الحصول على قدرات دفاع صاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في مدنهم”.