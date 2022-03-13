واشنطن تعلن اعتزامها دعم العراق بقدرات دفاع صاروخي

ندد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأحد، بهجوم إيراني بصواريخ باليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وقال إن واشنطن تعمل على مساعدة بغداد في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسها.
وأضاف سوليفان على شبكة “سي.بي.إس”، أنه لم يُصب أي مواطن أميركي في الهجوم، ولم يُستهدف أي منشآت تابعة للولايات المتحدة، لكن واشنطن ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها.
وتابع: “نتشاور مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، جزئياً لمساعدتهم في الحصول على قدرات دفاع صاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في مدنهم”.