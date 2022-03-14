أطراف عراقية قريبة من طهران كانت تعلم بموعد قصف أربيل وكتمت السر

بغداد/ تميم الحسن

قبل ساعات من سقوط صواريخ “بالستية” على اربيل عاصمة إقليم كردستان، كانت أطراف عراقية على علم بموعد الهجوم.

حدث هذا في وقت تحاول فيه أطراف شيعية زيادة ارباك تشكيلة “التحالف الثلاثي”، لصالح ضم أطراف الى التشكيلة الحكومية المقبلة كانت معاقبة حتى وقت قريب.

وتماهت تصريحات جهات مقربة من “الإطار التنسيقي” مع خطابات ايرانية اعتبرت ان الهجوم كان موجها ضد مصالح إسرائيلية في كردستان!

وفي حال اصابت الصواريخ -التي انطلقت من اراضي ايرانية- الاهداف المفترضة فإنها كانت ستضرب “منشأة دبلوماسية” قيد الانشاء!

وعوضا عن ذلك سقطت الصواريخ التي تجاوز عددها الـ10 صواريخ، في مناطق سكنية وتجارية وإصابة مبانٍ لقناة اخبارية كردية.

وافادت معلومات امنية الى (المدى) ان “إيران ابلغت فصائل وبعض الاطراف السياسية القريبة منها في العراق، بموعد الهجوم”.

وتحفظت مصادر المعلومات على هوية الجهات التي تم ارسال رسائل لها بنية طهران قصف مواقع في اربيل.

وفي ظهيرة يوم الهجوم الذي جرى بعد منتصف ليلة السبت، روجت قنوات قريبة من الفصائل على “تلغرام” انباء زائفة عن قصف قاعدة الحرير في اربيل.

الحرس الثوري يعترف

وفي وقت لاحق من الهجوم، اعترف الحرس الثوري بانه استهدف مقراً اسرائيلياً في اربيل، بصواريخ دقيقة.

وتخبطت البيانات العراقية في توصيف ما جرى، فيما لم تشر بشكل صريح الى مسؤولية طهران عن الحادث.

وقال بيان الحرس الثوري انه: “في أعقاب الجرائم الأخيرة للنظام الصهيوني الزائف والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام الشرير لن تمر دون رد، استُهدف الليلة الماضية “المركز الستراتيجي للتآمر والشر الصهيونيين” بصواريخ قوية من الحرس الثوري الإسلامي”.

واضاف البيان انه “مرة أخرى نحذر النظام الصهيوني المجرم من أن تكرار أي شر سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة”.

وتابع: “كما نؤكد للأمة العظيمة في إيران أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأي شخص بتهديدهما أو مهاجمتهما”.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها طهران عن تنفيذ هجمات داخل الاراضي العراقية، بعد الهجوم على “عين الاسد” في الانبار في مطلع 2002، ردا على مقتل زعيم الحرس الثوري السابق قاسم سليماني.

الرد على الصدر

واعلنت الحكومة بعد ساعات من الهجوم فتح تحقيق بالحادث، واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما جرى بانه “تعد” على الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” ان “الاعتداء الذي استهدف مدينة اربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا”.

واضاف: “تابعنا مع الاخ رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا”.

وجرى الهجوم عقب ساعات من انتهاء لقاء جمع أطراف التيار الصدري مع القوى السنية وجهات من الإطار التنسيقي في النجف.

وفي تطور لاحق أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عن تشكيل غرفة عمليات إثر الهجوم الصاروخي على اربيل.

وقال المكتب الاعلامي للصدر إن “مقتدى الصدر عقد غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق باعتباره سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته”.

وكان قد وصف الاجتماع الاخير الذي جرى في الحنانة حيث اقامة الصدر، بانه بداية الحل للازمة السياسية المندلعة منذ أكثر من 5 أشهر.

وتشير المصادر الى ان “الهجوم يبدو موجها ضد شركاء الصدر لصالح ضم الإطار التنسيقي الى العملية السياسية”.

وكان اتصال نادر يوم الخميس الماضي، قد جمع الصدر مع نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء الاسبق، الذي كان “ممنوعا” من الاول في الاشتراك بالحكومة المقبلة.

واشار الصدر في وقت سابق من الهجوم في تغريدة على “توتير”، الى ان اربيل “لن تركع الا للاعتدال والاستقلال والسيادة”.

الهدف الخطأ

وبحسب المعلومات الواردة من الاقليم، بان الهجوم الذي نفذ بـ12 صاروخا لم يصب السفارة الامريكية “وهي بناية قيد الانشاء ولا يوجد فيها اي موظف”.

وبدلا من ذلك، فان الصواريخ سقطت على القناة التلفزيونية المحلية “كردستان 24” واصابتها بأضرار.

ونشرت القناة التي يقع مبناها قريبا من القنصلية الامريكية، صوراً على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر زجاجا متكسرا وأجزاء منهارة من السقف.

وادان مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ”الجبان”، وعد ما جرى بانه “جريمة ضد الإنسانية”.

واضاف في بيان صدر عن زعيم الحزب “لا يمكن حجب الحقيقة والنوايا الحقيقية للمهاجمين بالتضليل”.

وتابع “نؤكد أنه مثلما اربيل صمدت أمام هولاكو قديما، فإنها ستصمد أمام هولاكو الجدد”، داعيا شعب كردستان في الوقت نفسه إلى التحلي بالصبر والصمود إزاء هذه التهديدات والهجمات.

وأعلنت مديرية مكافحة الارهاب في الاقليم، صباح أمس، ان الهجوم تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب ما افادت به وزارة صحة الاقليم.

ووضع الهجوم، خاصة بعد بيان الحرس الثوري، أطراف الحشد الشعبي و”التنسيق” في حرج، خصوصا وان تلك الاطراف كانت تدعو الحكومة الى مواجهة القصف التركي في المناطق الشمالية.

واعلنت بعض الفصائل تبنيها هجمات على معسكر “زيلكان” التركي في شمال الموصل، كما هددت فصائل اخرى بتوسيع الهجمات ضد انقرة.

وحاول عدنان فيجان، وهو رئيس كتلة العصائب في البرلمان، ان يوازن الموقف، وطالب في “تغريدة” أمس بـ”القضاء على القواعد التركية والصهيونية” في العراق، في اشارة الى التطابق مع الاتهامات الايرانية.

وزعم مغردون ومواقع اخبارية قريبة من الحشد، ان الهجوم أسفر عن مقتل “9 عناصر من الموساد”، وقاموا بنشر قائمة بالأسماء المفترضة للإسرائيليين المستهدفين.

معاقبة طهران

وفي تطور الاحداث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى رفع مذكرة احتجاج في الامم المتحدة.

وهذه المرة الاولى التي تعترف جهات في إيران بقصف اربيل، حيث كانت الهجمات السابقة توقع باسم فصائل مسلحة.

وفي نفس السياق طالب عضو سابق في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، بلجوء العراق الى المحافل الدولية ضد الهجوم.

وقال النائب السابق، مثال الالوسي في اتصال مع (المدى) ان: “ما جرى هو تطور خطير وانتهاك لسيادة البلد، ورسالة الى العالم بان طهران تعتبر العراق حديقة خلفية لها”.

ودعا الالوسي وهو رئيس حزب الامة، الرأي العام العالمي الى “معاقبة طهران لأنها حولت سلاحها من الدفاع الى الهجوم”.

واعتبر النائب السابق ان كلام إيران عن وجود إسرائيليين في الاقليم “عار عن الصحة”.

واضاف: “كل من يعيش في اربيل يعلم تماما ان لا وجود للإسرائيليين في المدينة”.

الى ذلك حذر مراقبون من زيادة الهجمات على اربيل ومناطق اخرى، في حال لم تتم معاقبة طهران.

وقال علي البيدر الباحث في الشأنين السياسي والامني في اتصال مع (المدى) ان “الهجوم قد يكون مرتبطا بالاوضاع الداخلية او الصراع الايراني-الامريكي في سوريا او حتى الحرب في شرقي أوروبا”.

واعتبر البيدر ان “الموقف الهزيل للولايات المتحدة جراء التدخلات الايرانية وقصف فصائل مرتبطة بها اربيل والممثليات الدبلوماسية سيسمح بتمادي هذه الهجمات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط