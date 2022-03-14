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الغزي: مدارس الاتفاقية الصينية انطلاقة لمشاريع بمختلف القطاعات

الغزي: مدارس الاتفاقية الصينية انطلاقة لمشاريع بمختلف القطاعات

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أمس الأحد، أن مشروع المدارس عبر الاتفاقية الصينية، انطلاقة لمشاريع بمختلف القطاعات. وذكر بيان للأمانة العامة، أن” الغزي التقى رئيس مجموعة باور جاينا الصينية “.  وأوضح الغزي، بحسب البيان: أن “مشروع إنشاء (1000) مدرسة ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس النموذجية، يعد انطلاقة للإعداد إلى إنشاء مشاريع حيوية وستراتيجية تشمل مختلف القطاعات، عبر الاتفاقية الإطارية (العراقية – الصينية)”.
وأضاف، أن “الحكومة تُعول كثيراً على الاتفاقية الإطارية بعد دخولها حيّز التنفيذ، ولا سيما أن العراق بحاجة ماسة إلى الدخول في عملية إعادة الإعمار والبناء في مجالات الطاقة، والبنى التحتية، والصحة، والسكن وغيرها” . وحث الغزي، “الشركة المنفذة على الإسراع بمشروع بناء المدارس بأقرب وقت ممكن، بعد أن أنجزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التزاماتها المالية والقانونية والفنية، وتسليم جميع قطع الأراضي المخصصة للمشروع”، مطالباً “ببذل الجهود المضاعفة، مع الأخذ بعين الاهتمام، الدقة في المواصفات الفنية والهندسية في العمل” .
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