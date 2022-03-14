النقل: تخصيصات ميناء الفاو تكفي لغاية أيلول فقط

بغداد: بتول الحسني

أقرّت وزارة النقل بأن التخصيصات المرصودة لإنشاء ميناء الفاو الكبير تكفي لغاية أيلول المقبل، ونوهت بوجود أبواب صرف مباشرة للمشروع لن تتأثر بتأخر إقرار موازنة العام الحالي.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق التابعة للوزارة فرحان الفرطوسي، : إن “وزارة النقل تعمل على فصل التخصيصات المالية لميناء الفاو الكبير عن تخصيصاتها في موازنة العام الحالي 2022، ليكون هناك اهتمام أكثر بهذا المشروع من قبل الحكومة”.

ولفت إلى “عدم تخصيص مبالغ نهائية للمشروع ضمن الموازنة لأنها لا تزال قيد التداول حتى الآن”.ونوه الفرطوسي “بوجود فرق في أسعار صرف العملة لأن الموازنة بالدينار والعقد المبرم لتنفيذ مشاريع الميناء تم بالدولار، إذ تجري معالجة الفرق الكبير في المبالغ بعد تغيير سعر الصرف من خلال إعادة حساب التكاليف بغية تأمينها خلال الموازنات اللاحقة”. وأوضح أن “الأموال الموجودة في رصيد الموانئ يمكن أن تؤمن العمل في المشروع لغاية أيلول المقبل بوتيرة واحدة ومن دون تلكؤ”.

وأشار إلى أن “وزارتي التخطيط والمالية سارعتا بإسناد الميناء بنظام جديد في حال تأخر إطلاق التخصيصات المالية ضمن موازنة 2022 من خلال باب للصرف المباشر للمشروع بغية استمراره من دون توقف”.وبين الفرطوسي أن “مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء وصل لنسب إنجاز متقدمة مقارنة بالمشاريع الأخرى، مع وجود تنظيم عالي المستوى بين الشركتين الإيطالية والكورية نتيجة وجود خطة تنسيقية بين جميع الأطراف العاملة في الموقع بهدف إيصال المشروع إلى مراحل الإنجاز المطلوبة، لاسيما أن هناك تداخلاً بين مشروع ساحات الحاويات المنفذ من قبل شركة (دايو) الكورية ومشروع الأرصفة المكلفة بتنفيذه الشركة الإيطالية، إذ تم اعتماد جدول يضمن عدم تقاطع الأعمال بين جميع الأطراف”.

تحرير: علي موفق

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