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الهيئة العامة للجبهة الوطنية للتغيير في العراق

عقدت الهيئة العامة للتغيير في العراق اجتماعها الفصلي الأول لهذا العام ٢٠٢٢، حيث تم عرض آخر مستجدات التواصل مع القوى والشخصيات الفاعلة في المعارضة حسب مسودّة وثيقة العهد الوطني المُقدّمة من الجبهة الوطنية للتغيير في العراق بما يخدم توحيد قوى المعارضة ضمن مضلّة جامعة للجهود المخلصة لتغيير العملية السياسية بما ينسجم وطموح الشعب العراقي ومقتضيات المرحلة الحالية. كما بُحثت قضية تفعيل تنظيم تشكيلات الجبهة الوطنية للتغيير في العراق على المستوى الداخلي والخارجي. وتقرر استكمال اللقاء الثاني للاجتماع الفصلي الأول قبل نهاية شهر آذار الجاري.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية للتغيير في العراق

١٣ – آذار – ٢٠٢٢

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