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باريس: استهداف أربيل يقوض جهود العودة إلى «الاتفاق النووي» مع إيران

دانت باريس، اليوم الاثنين، «بأكبر قدر من الحزم» الهجوم الصاروخي الإرهابي على أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويقوض جهود العودة إلى «الاتفاق النووي» مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن الهجوم «يهدد استقرار العراق والمنطقة».

وشددت الوزارة على التزامها حيال «سيادة العراق واستقراره» واستقرار إقليم كوردستان.

وأضاف البيان، أن «مثل هذه الأعمال تقوض الجهود الرامية إلى السماح بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي تساهم فيها إيران أيضاً».

وأردف «هناك ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات التي بدأت قبل نحو عام ووضع حد لمثل هذا السلوك غير المسؤول والخطير».

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