توقعات بعواصف ترابية جديدة خلال الشهرين المقبلين

توقعت الهيئة العامة والتنبؤ الزلزالي تسجيل المزيد من العواصف الترابية خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي في الهيئة حيدر حبيب في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن “المرتفع الجوي الحالي وموجاته الترابية رافقته كتلة هوائية باردة ظهرت بشكل واضح خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف حبيب، أن “العراق يعدّ من أكثر خمس دول من ناحية الهشاشة في المناخ كونه يتأثر بمتغيرات الطقس”.

وأشار، إلى أن “هذه الهشاشة سببها طبيعة التربة الهشة وقلة الأمطار وتراجع الغطاء النباتي الذي يسمى بالحزام الأخضر”.

ومضى حبيب، إلى أن “شهري نيسان وأيار المقبلين يتميزان بكثرة التغييرات المناخية، وبالتالي من المتوقع أن يشهدان المزيد من العواصف الترابية”.

من جانبه، ذكر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، أن “المؤسسات الصحية في الوزارة تحتوي على جميع المستلزمات والأدوية اللازمة للتعامل مع اية حالة من الحالات المرضية بسبب الغبار”.

وأضاف عبد الأمير، أن “المؤسسات الصحية تتوفر لديها جميع المستلزمات الطبية من أدوية الربو والحساسية الموجودة في المستوصفات والأسواق”، مؤكدا أن “الوزارة لديها الاستعداد التام للتعامل مع اية حالة مرضية”.

وشهد العراق خلال الشهر الحالي موجتي غبار أدتا إلى تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بالاختناق.

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