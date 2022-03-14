‘ستموت سريريا’.. الإطار التنسيقي يطلق تحذيرا بشأن الحكومة الجديدة

أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، الأحد، على ضرورة مشاركة الأطراف السياسية كافة في تشكيل الحكومة، مبينا انه بخلاف ذلك سيكون عمر الحكومة قصيرا وستموت سريريا.

وقال الهلالي، في تصريح انه “ينبغي مشاركة الأطراف كافة في تشكيل الحكومة، وفي حال لم يحصل التوافق بينهم فسيكون عمر الحكومة قصيرا وستموت سريريا”.

وأوضح، انه “عندما يذهب الإطار بمفرده لتشكيل الحكومة فإن الكتلة الصدرية لن تسمح له، وكذلك الاطار لن يسمح للكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة بمفردها، وبناء على هذه المعطيات فان جهود تشكيل الحكومة تتجه نحو الانسداد السياسي”.

وشدد الهلالي على أهمية التوافقات السياسية، مشيرا إلى انها تؤسس لحكومة الأغلبية الوطنية، كما ان الوزارات تصبح مراقبة.

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