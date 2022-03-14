سوليفان: ندعم الحكومة العراقية في محاسبة إيران

وأكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان اليوم الاثنين، دعم الحكومة العراقية في محاسبة إيران، مشيرا إلى أنه بلاده تقف وراء السيادة الكاملة للعراق واستقلاله وسلامته الإقليمية، ومشدداً على “دعم شركاءنا في الشرق الأوسط في مواجهة التهديدات الإيرانية”.

كذلك، أفاد البيان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة إقليم كردستان، والرئيس نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، في إدانة هذا الاعتداء على سيادة العراق وإقليم كردستان.

12 صاروخاً

وكانت إيران هاجمت مدينة أربيل شمال العراق أمس الأحد، باثني عشر صاروخا باليستيا في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد وقالت إنه استهدف “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في المدينة.

من جهتها، قالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد للاحتجاج على الهجوم.

لا إصابات

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الواقعة بأنها “هجوم شائن” لكنه قال إنه لم يصب أي أمريكي بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشآت التابعة للحكومة الأميركية في أربيل.

كذلك، ندد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو إتش. تويلر بالهجوم ، وقال إن “عناصر من النظام الإيراني أعلنت المسؤولية عن هذا الهجوم وتجب محاسبتها”.

Play Video

وكانت آخر مرة تعرضت فيها القوات الأميركية لهجمات بصواريخ باليستية في يناير/كانون الثاني 2020 وذلك في رد إيراني على قيام الولايات المتحدة باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولم يُقتل أي عسكري أميركي في هجوم 2020 لكن كثيرين عانوا من إصابات في الرأس.