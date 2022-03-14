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صحة الكرخ / مدير مستشفى دار السلام الميداني نجحنا و بتميز في التصدي للموجة الرابعة لفيروس كورونا و خروج جميع المرضى سالمين

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احمد عبد الصاحب كريم

تواصل الملاكات الطبية و الصحية و الساندة في مستشفى دار السلام الميداني المخصص لعلاج مرضى جائحة كورونا كتابة قصص التحدي و النجاح في مواجهة و هزيمة فيروس كورونا و جميع متحوراته و بنجاح كبير و لم يتبقى من المرضى الراقدين سوى اعداد قليلة جدا جميعهم لم يأخذوا جرع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

و بين مدير مستشفى دار السلام الميداني الدكتور الدكتور ( رسول مهدي المياحي) تعتبر مستشفى دار السلام الميداني احد اكبر المستشفيات الخاصة بعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا على مستوى القطر و المستشفى الاكبر في محافظة بغداد و استقبلت المستشفى االالاف من المصابين منذ اليوم الاول لتأسيسها وحيث قمنا بكتابة سطور التحدي و الصبر و الدفاع ضد عدو مجهول لا نعرف مصدره او كيف يهجم علينا و لكننا من خلال عملنا و تماسكنا و اصرار جميع العاملين في المستشفى و البحوث و الدراسات العلمية و تطبيق بروتوكولات العلاج العالمية اصبحنا نحن نقوم بأجراءات الهجوم للتغلب على الفيروس من خلال تقديم افضل العلاجات ذات المناشئ العالمية

و بين المياحي تم تسجيل و استقبال جميع المصابين خلال دخولنا في الموجة الرابعة من الجائحة و تلقوا جميعهم العلاجات اللازمة و تماثلوا للشفاء و لم يتبقى في المستشفى سوى (٢٥) مصاب جميعهم من كبار السن و اصحاب الامراض المزمنة و جميعهم لم يأخذوا جرع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و التي ساهمت بشكل كبير في التقليل من مخاطر الاصابة

و اضاف المياحي بالرغم الى تخصص المستشفى هو لعلاج مرضى جائحة كورونا الا ان المستشفى تنظم العشرات من الدورات العلمية و الندوات و ورشات العمل و لجميع الاختصاصات الطبية و الصيدلة و المختبرية و الصحية و الساندة و اجراء الدراسات و البحوث العلمية حول فيروس كورونا بالاضافة الى تحويل حدائق المستشفى الى واحات خضراء حيث تم زراعتها بالاشجار و الورود و ذلك لاضفاء جمالية الى المستشفى و تعتبر عامل مساعد في العلاج النفسي لمرضى جائحة كورونا

و اضاف مسؤول شعبة المختبرات تقني طبي تحليلات (منيب نعمان) تم اجراء (7871) فحص و تحليل مختبري الى المرضى الراقدين في المستشفى خلال شهر شباط من العام الجاري توزعت بين (6097) فحص الكيمياء السريرية و (776) فحص امراض الدم و (47) فحص الاحياء المجهرية و (105) فحص الفيروسات بالاضافة لاجراء (830) مسحة Vtm و (16) فحص Rapid test مؤكدا ان المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة المختبرية التي تمتاز بالسرعة و الدقة في انجاز التحاليل المختبرية .اعلام صحة الكرخ

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