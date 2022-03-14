بسم الله الرحمن الرحيم

(صواريخ ايرانية على ارض عراقية-اربيل)..و(تشفي شيعي بالاكراد)..و(لماذا لم يقصفون اسرائيل رد على مقتل ايرانيين بسوريا)

ردة فعل شيعة بالعراق من (الصواريخ الايرانية البالستية التي اطلقتها ايران من كرمنشاه).. والتي اعترف بها الحرس الثوري الايراني.. على الاراضي العراقية وتحديدا مدينة اربيل باقليم كوردستان العراق بتاريخ.. وسواء اعترفت ايران او لم تعترف .. رد الفعل من شريحة من الشيعة.. كانت مخزية.. (حيل بيهم.. الاكراد العن من اليهود واسرائيل).. كلمات سمعتها بالشارع.. في وقت عيب على شريف ان يطلقها.. (ليس لتشبيه الاكراد باليهود .. فاليهود والاكراد بشر مثل باقي بني ادم.. وليس كذلك لتشبيهم باسرائيل.. فاسرائيل شئنا ام ابينا دولة تعترف بها اكثر من 160 دولة بالعالم).

ولكن المشكلة بالنية التي اطلقها هؤلاء المحسبوبين شيعيا.. لتشريع قتل الاكراد..

فبنظر هؤلاء (يجوز استهداف وابادة اسرائيل والصهاينة واليهود.. عليه الاكراد اسوء من اسرائيل واليهود والصهاينة.. فيجوز بالمحصلة ابادة كوردستان والاكراد).. ولا ابالغ بذلك.. والاخطر هو رد فعل مليشيات محسوبة شيعيا موالية لايران.. تعطي حق لايران بضرب العراق بحجج واهية شتى.. وكانها ليست ارض عراقية..

فاذا من حق ايران قصف العراق لامنها القومي.. عليه من حق اسرائيل ضرب ايران بسوريا

فاذا ادعى ايضا من ادعى بان روسيا من حقها احتلال اوكرانيا.. دفاعا عن امنها القومي.. فتدمر مدن الاوكران بحجة ان اوكرانيا جزء من روسيا.. فعليه من حق صدام ايضا قصف وضرب مدن ومحافظات الشيعة العراقيين دفاعا عن الامن القومي العراقي لانها جزء من العراق…. واذا من حق ايران تقصف العراق دفاعا عن امنها القومي.. اذن من حق اسرائيل قتل المرتزقة من الحرس الثوري الايراني بسوريا قرب حدود اسرائيل دفاعا عن امنها القومي.. ثم اسرائيل قتلت ضباط ايرانيين بالحرس الثوري بسوريا.. فلماذا لم نجد اي قتيل او جريح اسرائلي بقصف ايران للاراضي العراقية باربيل وغيرها..

ونسال (اذا تعترضون على مقتل المهندس على يد قوات اجنبية امريكية).. بدعوى هو عراقي

فلماذا تقبلون ان تقصف مدينة عراقية بصواريخ اجنبية ايرانية.. وتبررون لها فعلتها الاجرامية بكل خيانة وعمالة للاجنبي.. فلماذا تكيلون بمكيالين..

والمخزي ان نجد رد فعل هزلي من قبل (رئيس الوزراء) المحسوب عراقي مصطفى الكاظمي

للهجوم.. بعبارات انشائيه.. ومضحكة حيث اشار بانه سيتصدى لاي مساس بامن مدننا ؟؟ ولا نعلم كيف سوف يتصدى وهو لم يجتث هذه المليشيات طوال حكمه ولم يرد على ايران وقصفها للاراضي العراقية.. ولا ننسى تغريدة مقتدى الصدر.. التي لم تشر للجهة التي اطلقت هذه الصواريخ.. تجنبا لذكر جار السوء ايران.. التي مهما ادعي انه ليس موالي لها فهو لن يخرج من فلكها.. ونؤكد بان غالبية العرب الشيعة بالعراق يتعاطفون مع اربيل وبنفس الوقت يرفضون الهيمنة الايرانية على ارض الرافدين..

علما:

(مراسل التلفزيون الايراني..ورويترز وواشنطن بوست..اشاروا (بان الصواريخ اطلقت من ايران)

حيث نقلت رويترز عن مسؤول امريكي ان الصواريخ التي استهدفت اربيل في العراق انطلقت من ايران.. ووتحديدا من محافظة كرمنشاه الايرانية الحدودية المجاورة.. وكشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول عراقي ان الصواريخ اطلقت من ايران.. علما ان الصواريخ عددها 12 صاروخ.. سقطت على مدينة اربيل الامنة.. وتحديدا بمحيط القنصلية الامريكية ومطار اربيل.. واشارت وسائل اعلام اسرائلية ان هجوم اربيل ردا على مقتل ضباط بالحرس الثوري الايراني بقصف اسرائلي على مليشية الحرس.. علما (مراسل التلفزيون الايراني في العراق اعلن ان الهجمات الصاروخية على اربيل استهدفت قواعد اسرائيلية سرية كما زعم.. وجاء هذا الهجوم بعد نحو اسبوع من اعلان الحرس الثوري الايراني عن مقتل اثنين من ضباطه بقصف اسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق).. وتتزامن هذه الهجمات مع قرب انتهاء مفاوضات البرنامج النووي الايراني..

وكذلك اكد (كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الامريكي (ماركو روبيو)

من المرجح ان القصف جاء ردا لمقتل ضابطين من الحرس الثوري الايراني بضربات اسرائلية اخيرا في سوريا.. ولكن نتظر التأكيدات من الجهات المختصة)..

ونسال لماذا لم تقصف ايران.. جمهورية اذربيجان التي تحوي (مقرات اسرائيلية) لماذا العراق؟

فما يهمنا اليوم.. ما الذي جرء ايران على العراق.. وطمئنها بعدم وجود رد عليها.. واعطاها الضوء الاخضر.. لذلك؟ اليس بسبب ان شيعة اذربيجان بجمهوريتهم.. يفعلون قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. فاجتثوا الخونة والعملاء.. .اضافة ان لديهم غيرة على وطنهم.. وليسوا ذيول للفرس.. ومستعدين للرد على ايران في حالة استهدفت جمهوريتهم.. في حين الذيول بالعراق اخس خلق الله.. يصل بهم الذلة بانهم ليس فقط لا ينددون باعتداءات ايران بل يسعون (لدفع اموال عراقية لايران مقابل تلك الصواريخ التي قصفت العراق) مثل الشاذ جنسيا.. يتم الفعل به.. ويعتذر لمن يفعل به بانه معطيه ظهره.. هذا هو الولائي الذليل الخسيس الموالي لايران بالعراق.. (ننوه.. بان ايران ماخذه مقدما تكاليف الصواريخ الايرانية من الاموال العراقية)..

من جهة ثانية.. الصواريخ الايرانية كانت موجعة ورسالة موجهة من طهران للعراق..

قبل ان تكون لخارج حدود العراق.. فما دخل العراق بمقتل عنصرين من مليشة الحرس الثوري الايرانية بالاراضي السورية..

فلماذا لا تضرب ايران اسرائيل ردا على هلاك عنصرين من مليشة الحرس الثوري..جوار اسرائيل

ثم اليس ضرب الصواريخ الايرانية على دولة العراق.. انتهاك صارخ لاتفاقية وقف اطلاق النار بحرب الثمانينات بين البلدين.. لماذا لا يرفع العراق دعوة قضائية بالمحكمة الدولية وبالامم المتحدة على ايران.. ويطالب بقوات دولية على الحدود العراقية الايرانية.. ومراقبة دولية على برنامج الصواريخ الايران سيء الصيت.. ونسال اليس ايران تدعي امتلاكها 100 الف صاروخ ارض ارض وخمس مصانع للصواريخ تحت الارض.. فلماذا لم نسمع يوما ايران تقصف اسرائيل ولو بصاروخ من اراضيها تجاه اراضيها.. بالمقابل اسرائيل تدعي امتلاكها اقوى سلاح غربي بالمنطقة فلماذا لا تقصف ايران ولو بطائرة اسرائيلية من اراضيها تجاه ايران؟

علما الغيرة والحسد ينطلق منها هؤلاء المحسوبين شيعة عراقيين ضد الاكراد..

(لنجاح الكورد بنهوض اقليمهم ومدنهم مقابل فشل الشيعة العراقيين بنهوض مدن ومحافظات وسط وجنوب العراق بظل احزاب وملشيات شيعة السلطة الموالين لجار السوء ايران).. فالاكراد نهضوا باقليمهم بمجرد اقل من 20% من الميزانية بعد 2003.. في حين اكثر من 80% من الميزانية لمحافظات وسط وجنوب الشيعية وبرئيس وزراء محسوب شيعيا ومحافظات يراسها محافظين شيعة من المنتمين للاحزاب والمليشيات الموالية لايران.. ونجد وسط وجنوب العراق من اردء لاردء .. وتفتك المخدرات الايرانية بسكانها.. مقابل ذلك (ثراء فاحش لقيادات الاحزاب والمليشيات الاسلامية المحسوبة شيعيا) المنبطحين لطهران..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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