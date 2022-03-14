عالية نصيف تطالب بمنع أمين بغداد من السفر خارج العراق لحين إكتمال استجوابه 

طالبت النائبة عالية نصيف بمنع سفر امين بغداد خارج العراق لحين إكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان.

ودعت في بيان اليوم، رئاسة مجلس الوزراء والقضاء والادعاء العام الى ” إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن الى خارج العراق لحين انتهاء الاستجواب الذي شارفت جميع إجراءاته على الاكتمال وتحديد الخروقات والمخالفات المشخصة على هذا الأمين”.

وأضافت :” ان هذا الطلب بمنع سفر امين بغداد يعود لوجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة تسبب بها هذا الأمين وهناك خشية من مغادرته العراق في أية لحظة، سيما بعد توافر عشرات الوثائق والاثباتات والقرائن المادية التي تؤكد ذلك “.

ودعت نصيف الجهات المذكورة إلى” اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام”.

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