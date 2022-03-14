عدم تطبيق اتفاقية سنجار يعرقل عودة 200 ألف إيزيدي من المخيمات

ترجمة / حامد احمد

أفادت لجنة أميركية، بأن 200 ألف إيزيدي ناجي من مجزرة تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا في المخيمات، لافتة إلى أن عدم تطبيق اتفاقية سنجار تعرقل عودتهم.

وذكر التقرير السنوي الجديد للجنة الولايات المتحدة بشأن حرية الديانات في العالم أن “عدم قدرة تطبيق اتفاقية سنجار وتحسين الامن في المنطقة يعرقل إمكانية الايزيديين العودة والعيش بأمان في مناطقهم”. وأضاف التقرير، الذي ترجمته (المدى)، أن “200 ألف ايزيدي من الذين نجوا من مجزرة داعش ما زالوا يعيشون حالة نزوح في المخيمات”.

وأشار، إلى أن ما “يقارب من 80 ألف ايزيدي قد غادروا العراق وما يزال مصير 3,000 امرأة وفتاة ايزيدية مختطفة غير معروف لحد الان ومجهول مكان تواجدهم”.

وشدد التقرير، على أن “منطقة سنجار، الموطن التاريخي للايزيديين، ما تزال اغلب احيائها خالية تقريباً وذلك لأسباب متعددة بضمنها توترات سياسية وتعدد أصناف المجاميع المسلحة المتواجدة وغياب تأهيل وترميم بنى تحتية وعدم توفر بنى أساسية، فضلاً عن محدودية الفرص الاقتصادية”.

ونوّه، إلى أن “عدد المسيحيين من الطوائف السريانية والاشورية والكلدانية الذين بقوا في العراق يقل عددهم عن 250 ألف شخص بعد ان كان عددهم 700 ألف مسيحي قبل مجيء داعش و1.4 مليون شخص قبل عام 2003”.

ولفت التقرير، إلى أن “كثيرين من مسيحيي سهل نينوى ما يزالون يتواجدون في مخيمات نزوح داخلية وخارجية مع وجود مجاميع من فصائل مسلحة تعمل في المنطقة، والتي تجعل من عودة النازحين والمهجرين امرا أكثر صعوبة”.

وتابع، ان “اقل من 60% من مجموع المسيحيين قد عادوا لمناطقهم، منذ الحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي عام 2017؛ بسبب الافتقار الى الامن وقلة الفرص الاقتصادية”.

ولفت، إلى أن “الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في تشرين الأول عام 2020 لأجل توفير الامن والحماية للايزيديين لم يتم تطبيقها لغاية الوقت الحالي”.

وفيما أفاد التقرير، بأن “تنصيب مسؤول بلدي مستقل لمنطقة سنجار لم يحصل لحد الان”، تابع أن “وجهاء من الطائفة الايزيدية اعترضوا في وقتها لعدم اشراكهم في مفاوضات ابرام اتفاقية سنجار وكانوا يسعون لدور فعال في تنفيذها”. وأكد التقرير، أن “الضربات الجوية التركية المستمرة التي تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار وما حولها تسببت بإفراغ قرى اشورية من ساكنيها وترويع سكان منطقة سنجار متسببة بمقتل عدد كبير من المدنيين”.

وأردف، أن “تلك الضربات الجوية اعاقت إمكانية الايزيديين وأبناء الطوائف العرقية الأخرى من العودة الامنة لبيوتهم وحتى ان هذه الغارات أدت الى عملية نزوح جديدة”.

وذكر ايضاً، أن “ضربة جوية تركية في أيار عام 2021 تسببت بإلحاق الضرر بكنيسة في دهوك، وفي آب عام 2021 تسببت ضربة جوية أخرى في قرية سكنية في سنجار بتدمير مستوصف صحي مما اجبر ذلك مئات المزارعين على ترك بيوتهم”.

ويجد التقرير، أن “هكذا عمليات عسكرية تركية، تستمر بعرقلة الحريات الدينية والحياة الامنة في هذه المنطقة من العراق”. وأردف، أن “رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حدد يوم 6 آذار كيوم وطني للتسامح والتعايش بين مكونات العراق العرقية والدينية، وجاء ذلك الإعلان عقب اللقاء الذي حصل بين بابا الفاتيكان فرانسيس والمرجع الأعلى السيد علي السيستاني في النجف”.

ويواصل التقرير، أن “اللقاء كان قد صدر بعده بيان مشترك للطرفين يدعون فيه للتعاون والتعايش بين الاطياف الدينية المختلفة ونبذ العنف في العراق والعالم”.

وتابع، أن “البرلمان العراقي مرّر بتاريخ تشرين الثاني من العام الماضي، قانون الناجين الايزيديين الذي بموجبه تقوم الحكومة بتعويض الناجين الايزيديين من اعمال تنظيم داعش الوحشية”.

وانتهى التقرير، إلى “التوصية بضرورة مواصلة الولايات المتحدة دعمها الإنساني للعراق في مساعدة النازحين واستمرار الحكومة الأميركية في دعمها لإعادة بناء واستقرار حريات الأقليات الدينية باعتبارها مفصلا مهما في استقرار البلد”.

عن بعثة USCIRF الأميركية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط