عيادات طبية متنقلة في مناطق ميسان النائية

العمارة: سعد حسن

وفر فرع جمعية الهلال الأحمر العراقي في ميسان، عيادات طبية متكاملة ومتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والطبية المختلفة للشرائح التي هي بأمس الحاجة لها بالمناطق النائية، من خلال جولات تنظمها في أقضية ونواحي المحافظة.وقال مدير عام الجمعية حيدر حسين الجوادي: إن “الجمعية ومن أجل إيصال خدماتها الصحية والطبية المختلفة إلى الشرائح الأكثر احتياجاً لها ضمن المناطق النائية والأهوار، نتيجة لصعوبة مراجعتهم للمستشفيات الحكومية وعيادات الأطباء، فقد وفرت عيادات طبية متكاملة متنقلة، وستنظم جولات ميدانية ضمن أقضية ونواحي المحافظة، بالتعاون مع دائرة صحة ميسان”.

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