فضل شاكر يحقق ملايين المشاهدات ” الـ ” ميني ألبوم ، بجامل ناس ” ويطلق أغنية ” العزيز “

بيروت : 2022

أطلق الفنان فضل شاكر أخر الأعمال ، من الـ ” ميني ألبوم ، بجامل ناس” تحت عنوان ” العزيز ” وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، قد أعدت مخططا زمنيا للاعمال التي تضمنها الألبوم ( ٦ أغنيات ) والتي قامت بإطلاقها تباعًا عبر منصاتها التفاعلية ” ديزر ” وكافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلى القناة الرسمية للشركة اليوتيوب .

وضم الـ ” ميني ألبوم ، بجامل ناس” اللهجات ، المصرية واللبنانية والخليجية ، تم أطلاقهما تباعاً ، لتكون أخر تلك الأعمال أغنية العزيز ،علما بان الأعمال التي تم طرحها ، قد نالت أعجاب الجمهور العربي محققه ملايين المشاهدات، لكون شاكر من الفنانين الأكثر إستماعًا في منصات الاستماع العربية .

1- أغنية ” بجامل ناس” من كلمات محمد الجمال ، والحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر يحى يوسف .

2- أغنية “توقعني” من كلمات محمد القاسمي ، والحان ابراهيم الغانم ، وتوزيع جوزيف دمرجيان .

3- أغنية “دمعة” من كلمات أحمد ماضي، والحان زياد يوسف ، وتوزيع عمر صباغ .

4- أغنية “عز الغياب” من كلمات احمد الصانع ، والحان عبدالقادر الهدهود ، وتوزيع أحمد أسدي.

5- أغنية “ابعد خلاص” من كلمات والحان عمرو الشاذلي ،وتوزيع علي أباظة .

6- أغنية “العزيز ” من كلمات فيصل الشعلان، والحان محمد طويحي ، وتوزيع علي أباظة .

والفنان فضل شاكر قدم في هذا الألبوم أعمالا توقظ الأحاسيس وتشفي العقول ودواء للقلوب ، حاملا راية الفن الراقي وهو من الأصوات التي تمتلك مساحات صوتية وطبقات موسيقية واسعة وأجادته الغناء للمقامات الشرقية ، بشجن صوته وإحساسه العالي الذي يأخذك إلى أبعد الحدود.

ليكون الجمهور الخليجي والعربي مع أغنية ” العزيز ” الذي أبدع في تضمين مفرداتها بالعبارات الجميلة ولغة شاعريّة سلسلة الشاعر فيصل الشعلان ، علما بان كافة اعمال البوم بجامل ناس تمت تحت اشراف اياد النقيب وتقول كلماتها :

يا العزيز الغالي وينك … قلبي اتعبني بسؤاله

لو تغيب العمر كله … إني انساك استحاله

عساك طيب – عسي الايام … تردك ثاني ياحبيب

عساك طيب – ماتدري ايش … جرالي وإنت متغيب

حياتي في غيابك صعبه … اعد الحظه والثواني

كنت أضن الحب كذبه … وربي بحبك بلاني

للاستماع لأغنية ” العزيز ” للفنان فضل شاكر من خلال الرابط المرفق: https://youtu.be/lFeSuTS6XA4

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