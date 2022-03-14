قصف أربيل: الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أربيل.

المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف قال في بيان مقتضب إنه “وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني ببغداد وتبلغه احتجاج الحكومة العراقية على خلفية استهداف أربيل بالصواريخ”.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، قد قالت في وقت سابق، أن القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، تم عبر 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى، انطلقت من جهة الشرق خارج الحدود العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان انه “في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحا أطلق 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها”.

وأضافت، ان “الهجوم أسفر عن اضرار مادية في المباني والمنازل، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة”.

وتابعت، أن “مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقا”، داعية “مواطني العاصمة وأهالي كوردستان الى الاطمئنان بأن اربيل آمنة وستظل كذلك”.

A.A

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