قصف اربيل حمالة الاوجه

عماد علي

الوقت المختار من قبل الفاعلين يشير الى امور مختلفة و الشكل و الجهة المقصودة من العملية تحمل ايضا اهداف داخلية عراقية كوردستانية و خارجية ايرانية امريكية تركية، و تحوي في طيات كيفية تنفيذ هذه العملية غير المسبوقة بهذا الشكل و النوع و الكيفية، تحوي احتمالات سياسية ذات طابعين او محورين سواء امريكي تركي ديموقراطي سني او ايراني عراقي شيعي اتحادي.

لو عرفنا الارضية السياسية في اقليم و العراق واسترجعنا في الذاكرة الاحداث السريعة خلال الشهرين الماضيين و الافعال او الحوادث الخطيرة التي حدثت كافرازات الصراع الاقليمي و العالمي ، فان استهداف القنصلية الامريكية و بهذا الشكل يمكن ان تكون وراءها دوافع متناقضة الاهداف و من الممكن ان يحتار المراقب في بيان ما يشوبه من الشكوك، و به تخلط النتائج المتوقعة كافة الشبهات و التوقعات مع محاولة تحديد المستفيد فيها . هذا ان كانت متطلبات الصراع الدولي و نوايا المحورين يمكن ان تتقاطع مع الصراع الداخلي في العراق و كوردستان لاول مرة ايضا منذ ترسيخ المحاور داخل العراق و المنطقة .

هنا تشرذم القوى الكوردية و صراعها المرير دون اي اعتبار للمصلحة العليا، و هناك التخربط نتيجة الاصرار على حكومة الاغلبية التي خف التاكيد عليها منذ الامس و التقاء المتخاصمين، ام يا ترى ، انها للضغط على اربيل على الرغم من ان جانب منها تقع لصالح اربيل في الوقت و الكيفية و الهدف، ام ضغط سياسي على حساب الشعب الكوردي كقرار المحكمة الاتحادية نتيجة حث و تشجيع اطراف معينة ، ام ردود افعال اقليمية لها مصالح مختلفة في العراق و كوردستان و كل منهم ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ اهدافه الاستراتيجية التاريخية له في العراق و كوردستان و حتى في المنطقة ككل ، ام ربما جانب مهم من الحركات التي تتطلبها مفاوضات فينا، ام استثمار الوقت و المرحلة الحالية لتحقيق اكبر مصلحة لدولة ما او دول عدة على حساب الشعب العراقي و الكوردي ايضا، ام في النهاية لها الصلة لما يحدث في اوكرانيا و المطلوب تحقيق ما يخدم الاطراف بشكل غير مباشر.

اننا يمكن ان نتجه نحو التوقع الاصح ان ابعدنا ما تتطلبها الظروف الموضوعية و ما يحدث في العالم و المنطقة بالذات، فان اكثر التوقعات القريبة الى حقيقة الامر، هو ما تقع نتائجها لصالح احد المحورين الداخليين اكثر من غيره . و عليه يمكن ان نتوصل الى نتيجة نسبية لمن يمكن ان يستغل ما حدث بشكل جيد و يبرزه بتكتيك لتحقيق الهدف الاني.

و في نهاية الامر لا يقع ماحدث لصالح السلطة العراقية الحالية و في مقدمتها رئيس الجمهورية المرشح الجديد، و عليه صرح مشوشا بان العملية مشكوك في توقيتها، و في المقابل يمكن ان يستغلها من يقابله و يصارعه بشكل جيد و يخرج من المولد بحمص . ه

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط