محلل سياسي يفك لغز استهداف أربيل بالصواريخ

أكد المحلل السياسي علي البيدر، الأحد، ان استهداف مدينة أربيل بالصواريخ يتزامن مع الصراعات الدولية الجارية.

وكانت أربيل قد تعرضت لهجوم بعدة صواريخ فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن أضرار مادية.

وقال البيدر في حديث خاص: ان “استهداف مدينة أربيل يتزامن مع الصراعات الدولية، ومن الممكن أن يكون السبب متعلق بالأزمة الاوكرانية الروسية”، مشيرا الى ان “السبب الاكثر ترجيحا هو الرد على ما قامت به اسرائيل في الايام الماضية وتأتي هذه الاستهدافات بشكل ممنهج لضرب القوات الايرانية في العمق السوري”.

واستبعد المحلل السياسي أن يكون القصف مرتبط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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