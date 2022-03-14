منذ أربعة أسابيع.. مئات المتظاهرين يواصلون إغلاق شركة نفط ذي قار

ذي قار/ حسين العامل

مرت أربعة أسابيع على اغلاق شركة نفط ذي قار من متظاهرين يحملون شهادات جامعية يطالبون بتوفير فرص عمل وتثبيت المتعاقدين منهم.

وكان المئات من الخريجين قد أقدموا منذ منتصف شباط المنصرم على اغلاق شركة نفط ذي قار وعدد من المنشآت النفطية للمطالبة بالتعيين ضمن دوائر ومؤسسات وزارة النفط في المحافظة.

وقال مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار إلى (المدى)، ان “الشركة ما زالت مغلقة من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين”، مبينا ان “الاغلاق دخل اسبوعه الرابع، وان المنتسبين يزاولون اعمالهم في مواقع بديلة”.

وأضاف المصدر، أن “ادارة الشركة ووزارة النفط قامتا بتعيين عدة وجبات من المعتصمين السابقين ولا تتوفر في الوقت الحاضر درجات وظيفية لاستيعاب المزيد”. ومن جانبه يرى الخريجون ان اغلاق شركة نفط ذي قار جاء بسبب تجاهل مطالبهم.

من جانبه، ذكر مسؤول اعلام اعتصام شركة نفط ذي قار علاء محمد الحديدي لـ(المدى) ان “اعتصام الخريجين امام شركة نفط ذي قار دخل شهره السابع فيما دخل اغلاق الشركة اسبوعه الرابع”.

وتابع، أن “الخريجين الذين هم من مختلف التخصصات العلمية والادارية والفنية اضطروا الى غلق ابواب الشركة بعد ما لمسوه من تجاهل لمطالبهم المشروعة”. وشدد الحديدي، على أن “الاعتصام متواصل على مدى 24 ساعة اذ جرى تقسيم المعتصمين الذين يقدر عددهم بألف معتصم الى ثلاث وجبات صباحية ونهارية وليلية لغرض ديمومة الاعتصام امام بوابة الشركة”، مطالباً بـ “تضمين موازنة 2022 درجات وظيفية للخريجين سواء في شركة النفط او اية دائرة حكومية”.

وأفاد، بان “اغلب المعتصمين مضى على تخرجهم أكثر من 7 سنوات وهم حملة شهادات المعاهد التقنية وخريجو الادارة الاقتصاد والاعلام كما ان هناك خريجين بشهادات جامعية عليا”. ومضى الحديدي، إلى أن “الجهات المعنية لم تلتقِ بالمعتصمين ولم تتفاوض معهم حتى الان ولهذا هم يواصلون الاعتصام واغلاق الشركة بالطرق السلمية ولحين تحقيق مطالبهم”. وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم. وشهد العام المنصرم عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من الخريجين والعاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.

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