نائب أمير الطائفة: مختطفات أيزيديات في مخيم الهول

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف وكيل أمير الطائفة الأيزيدية جهور علي بك، عن امتلاكه معلومات تفيد بوجود المختطفات الأيزيديات في مخيم الهول بسوريا، مبيناً أن مكتب الإنقاذ تمكن من إعادة 2500 مختطفة منهن إلى أسرهن.

وقال علي، في حديث : إن “حكومة إقليم كردستان سبق لها أن افتتحت مكتباً لإنقاذ المختطفات، الذي تمكن من إعادة 2500 مختطفة إلى أهاليهن”، مبيناً أن “باقي المختطفات يتواجدن في مخيم الهول بسوريا بحسب المعلومات التي تردنا بين الحين والآخر”.

وأضاف أن “قانون الناجيات الأيزيديات الذي شُرع قبل عام لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بالرغم من أن هذه الشريحة بأمس الحاجة لتطبيق القانون نظراً لصعوبة حالتهن المعيشية والنفسية”.

وطالب نائب رئيس الطائفة الحكومة بسرعة التحرك لتقديم الملف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لحثها على إجراء محاكمات عادلة للمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأيزيديين وارتكبوا جرائم بشعة بحقهم أثناء احتلال عصابات داعش لنينوى.

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