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نائب عنها تكشف أسباب توسع أزمة السكن في البصرة: ما علاقة النازحين بالأمر؟ 

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص واحد‏ و‏نص مفاده '‏@intisar.hasan النائب انتصار حسن الموسوي ماضون في کشف المستور وفتح جميع ملفات الفساد والقضاء عليه وتصحيح مسارالد مسارالدولة 2022/3/14 معنا عبل‏'‏‏

نائب عنها تكشف لـ NRT أسباب توسع أزمة السكن في البصرة: ما علاقة النازحين بالأمر؟ 

كشفت النائب عن محافظة البصرة انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن أسباب أزمة السكن في المحافظة، وقلة توفير فرص العمل فيها.
وقالت الموسوي في تصريح خاص لـ NRT  عربية: إن “من أهم الأسباب التي ساهمت في أزمة السكن في البصرة، وعدم توفير فرص العمل، هي عدم إجراء التعداد السكاني لكل المحافظات العراقية، ولاسيما البصرة”.
 وأكدت أن “التعداد السكاني القديم لمحافظة البصرة بلغ 2 مليون و500 ألف نسمة، أما أعداد النازحين من المحافظات إلى محافظة البصرة هو  2 مليون، وهذا ما سبب إرباكا فيها.
وأوضحت، أن “الكثير من المواطنين الأصليين ضاعت عليهم فرص العمل، إضافة  إلى فوضى السكن والعشوائيات، والتطوير العمراني الذي تأخر في المحافظة بسبب الهجرة إليها.
وتابعت،  أن “قضية التعداد السكاني تؤثر بشكل سلبي على محافظات الوسط الجنوب، كون المحافظات تنتج ثروات نفطية دون الاستفادة منها بسبب وجود هجرة إليها”.
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