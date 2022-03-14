نائب عنها تكشف أسباب توسع أزمة السكن في البصرة: ما علاقة النازحين بالأمر؟ 

كشفت النائب عن محافظة البصرة انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن أسباب أزمة السكن في المحافظة، وقلة توفير فرص العمل فيها.

كشفت النائب عن محافظة البصرة انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن أسباب أزمة السكن في المحافظة، وقلة توفير فرص العمل فيها.

وقالت الموسوي في تصريح خاص لـ NRT عربية: إن “من أهم الأسباب التي ساهمت في أزمة السكن في البصرة، وعدم توفير فرص العمل، هي عدم إجراء التعداد السكاني لكل المحافظات العراقية، ولاسيما البصرة”.

وأكدت أن “التعداد السكاني القديم لمحافظة البصرة بلغ 2 مليون و500 ألف نسمة، أما أعداد النازحين من المحافظات إلى محافظة البصرة هو 2 مليون، وهذا ما سبب إرباكا فيها.

وأوضحت، أن “الكثير من المواطنين الأصليين ضاعت عليهم فرص العمل، إضافة إلى فوضى السكن والعشوائيات، والتطوير العمراني الذي تأخر في المحافظة بسبب الهجرة إليها.

وتابعت، أن “قضية التعداد السكاني تؤثر بشكل سلبي على محافظات الوسط الجنوب، كون المحافظات تنتج ثروات نفطية دون الاستفادة منها بسبب وجود هجرة إليها”.